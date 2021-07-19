Statlar için aşı şart!

Aşıyı özendirme çalışmaları için devletimize ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Sadece statlar için değil, sinema ve tiyatro başta olmak üzere birçok kurum için aşı uygulamasının çok doğru olacağına inanıyorum
MURAT ÖZBOSTAN sordu, LEVENT TÜZEMEN yanıtladı
Başkan Burak Elmas, Galatasaray'dakibir ayını değerlendirmek için bugün kameralarınkarşısına geçecek. Siz Elmas'ın bubir ayını nasıl değerlendirirsiniz? Burak Elmas önce üç başkanla bir araya gelip, federasyonla yaşanan sorunları çözmek istedi. Neydi bunlar; 1- Finansal sorunlar, 2- Yayıncı kuruluş sorunları, 3- Yabancı futbolcu sınırlaması. Bu arada transfer tahtasını açmak için İgorTudor'un alacağı konusunda anlaşmayapıldı. Oğulcan'la ilgili Tahkim Kurulu'ndan gelen kararla transfer yapma şansı doğdu. Futbolcularınson iki ayda biriken paralarınıödeyip borçsuzluk kağıdı aldı. Ama taraftar transfer bekliyor. Bu konuda da yönetimdeki arkadaşlarının yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Öncelikli hedef GedsonFernandes'i bitirmek. Büyük mali külfetyaratan Falcao'dan kurtulma çabalarıda var. Bir sağ bek, bir de sol bek almak istiyor. En önemli hedefse stadın isminin güçlü birsponsorla yapılacak anlaşma sonrası kasayaciddi bir paranın girmesi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde çarşambagünü zorlu bir sınav var. Ama kadrodahastaları da hesaba katarsak sıkıntılarbüyük. Nasıl bir sonuç olur? PSV çok koşan, güçlü bir takım. Özellikle geniş alanda yüksek tempoda oynamaya çalışıyorlar. Galatasaray, İtalya-İngilterefinalinden ders alarak önce akıllıtakım savunması yapmalı ve PSV'yegeniş alan bırakmamalı. Eğer Galatasaray, PSV'nin tempolu oyununa ayak uydurursa ciddi sıkıntı yaşar. Kontrollü oyun, akıllı hücum etmek, topu rakibe bırakıp daha çok oyunu kontrol etmek Galatasaray için tur şifresi olacaktır.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ REHAVETE KAPILDI! Beşiktaş; Kenan Karaman, MehmetTopal ve Salih Uçan'ı aldı. Ghezzalbüyük ihtimalle gitti. Rosier'in durumuda belirsiz. Nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılması yönetimde ciddi bir rehavet yarattı. Şampiyon oldukları tarihten itibaren yönetimin el atacağı 3 konu vardı. 1- Sergen Yalçın'la erken sözleşme imzalamak. 2- Şampiyonluğa katkı sağlayan Rosier ve Ghezzal ile görüşmelere çok önceden başlamak. 3- Aboubakar'ın gitmesinden sonra santrfor işini çabucak bitirmek. Beşiktaş yönetimi, bu transferleremaalesef kafayı fazla yormadı. Rosier'in veya Ghezzal'ın Beşiktaş'ta oynamak istemesi başka, kulüplerinin buna izin vermesi ise bambaşka. Yönetim, kulüplerle sorunu çözmeyerek yanlış yaptı. Oyuncularlaanlaşarak işin bittiğini zannetti.Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın iyi bir santrfora, iyi bir sağ beke ihtiyacı var. Salih Uçan mantıklı birtransfer ama o bölgede çok oyuncuvar. Oğuzhan, Ljajic ve Salih ciddi bir rekabette olacak. Kenan Karaman, yerli bir transfer. Kanatta oynuyor. Bazen santrforda da görev yapıyor. Beşiktaş'a nasıl uyumsağlayacağını merak ediyorum.
YILDIZLAR MAÇ KAZANDIRIR TAKIM ŞAMPİYONLUĞU Adana Demirspor bomba transferleryapıyor. Balotelli, Belhanda, Svensson veAssombalonga'ya imza attırdı. David Luiz ismi gündemde.Böyle futbolcuları almak ligin yeni ekibinişampiyonluk potasına sokar mı?
Michael Jordan'ın şu sözünü çok beğenirim; 'Yıldızlarla maç kazanırsınız, takımolursanız şampiyonluğu kazanırsınız.' Adana Demirspor dünyada ne kadar isim yapmış oyuncu varsa bir dönemin Cosmos'u gibi bünyesinde topluyor. David Luiz, Belhanda, Balotelli, Svensson, Assombalonga deve dişi gibi oyuncular. Eğer Samet Hoca buoyuncuları kuyrukları birbirine değmedenidare ederse Adana Demirspor müthiş bir takım olur.
KOVİD'İN TEK İLACI VAR! Sağlık Bakanlığı BilimKurulu, maçlara gelecektaraftarların aşı olmasıgerektiğini vurguladıve bu yönde biröneri hazırladı. KonuBakanlar Kurulu'ndakonuşulacak. Bu öneriyidestekler misiniz?
Sonuna kadar destekliyorum. Sadece statlar için değil, sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri başta olmak üzere birçok kurum için aşı uygulamasının çok doğru olacağına inanıyorum. Bu konuda hükümet ile Sağlık Bakanlığı'na aşıyı özendirme çalışmaları için teşekkür ediyorum ve destekliyorum. Çünkü Kovid-19'un tek ilacışu anda aşı. Ona karşı çıkanlarönce kendilerine sonra aşı olaninsanlara ihanet ediyor.
F.BAHÇE FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKAR Fenerbahçe elindeki kadroyueritemedi. Oyuncularınatalip yok. Yönetimi ve Pereira'yı nasıl bir tehlike bekliyor? Pereira çok çalışkan bir hoca. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon fizik güç olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Ancak bu kadar geniş kadroyu yönetmek hiçbir teknik direktörün harcı olamaz. Yönetim ile Pereira bir araya gelmeli ve lig ile Avrupa'yı götürecek kadro belirlenmeli. Pereira'nın istemeyeceği oyuncular dışarıda kalmalı. Çünkü Fenerbahçe yönetimi, kulübeye değil ilk 11'e oyuncu transfer etti. Oynamayanlar arıza yapar, oynayanlar mutlu olur. Hocanınsağlıklı düşünebilmesi ve sağlıklı bir kadro oluşturabilmesiiçin ligdeki kadrosunu kendi belirlemesi gerek.