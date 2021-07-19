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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Statlar için aşı şart!

Statlar için aşı şart!

Aşıyı özendirme çalışmaları için devletimize ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Sadece statlar için değil, sinema ve tiyatro başta olmak üzere birçok kurum için aşı uygulamasının çok doğru olacağına inanıyorum

MURAT ÖZBOSTAN sordu, LEVENT TÜZEMEN yanıtladı

Başkan Burak Elmas, Galatasaray'daki bir ayını değerlendirmek için bugün kameraların karşısına geçecek. Siz Elmas'ın bu bir ayını nasıl değerlendirirsiniz?
Burak Elmas önce üç başkanla bir araya gelip, federasyonla yaşanan sorunları çözmek istedi. Neydi bunlar; 1- Finansal sorunlar, 2- Yayıncı kuruluş sorunları, 3- Yabancı futbolcu sınırlaması. Bu arada transfer tahtasını açmak için İgor Tudor'un alacağı konusunda anlaşma yapıldı. Oğulcan'la ilgili Tahkim Kurulu'ndan gelen kararla transfer yapma şansı doğdu. Futbolcuların son iki ayda biriken paralarını ödeyip borçsuzluk kağıdı aldı. Ama taraftar transfer bekliyor. Bu konuda da yönetimdeki arkadaşlarının yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Öncelikli hedef Gedson Fernandes'i bitirmek. Büyük mali külfet yaratan Falcao'dan kurtulma çabaları da var. Bir sağ bek, bir de sol bek almak istiyor. En önemli hedefse stadın isminin güçlü bir sponsorla yapılacak anlaşma sonrası kasaya ciddi bir paranın girmesi olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü zorlu bir sınav var. Ama kadroda hastaları da hesaba katarsak sıkıntılar büyük. Nasıl bir sonuç olur?
PSV çok koşan, güçlü bir takım. Özellikle geniş alanda yüksek tempoda oynamaya çalışıyorlar. Galatasaray, İtalya-İngiltere finalinden ders alarak önce akıllı takım savunması yapmalı ve PSV'ye geniş alan bırakmamalı. Eğer Galatasaray, PSV'nin tempolu oyununa ayak uydurursa ciddi sıkıntı yaşar. Kontrollü oyun, akıllı hücum etmek, topu rakibe bırakıp daha çok oyunu kontrol etmek Galatasaray için tur şifresi olacaktır.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ REHAVETE KAPILDI!
Beşiktaş; Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Salih Uçan'ı aldı. Ghezzal büyük ihtimalle gitti. Rosier'in durumu da belirsiz. Nasıl değerlendirirsiniz?
Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılması yönetimde ciddi bir rehavet yarattı. Şampiyon oldukları tarihten itibaren yönetimin el atacağı 3 konu vardı. 1- Sergen Yalçın'la erken sözleşme imzalamak. 2- Şampiyonluğa katkı sağlayan Rosier ve Ghezzal ile görüşmelere çok önceden başlamak. 3- Aboubakar'ın gitmesinden sonra santrfor işini çabucak bitirmek. Beşiktaş yönetimi, bu transferlere maalesef kafayı fazla yormadı. Rosier'in veya Ghezzal'ın Beşiktaş'ta oynamak istemesi başka, kulüplerinin buna izin vermesi ise bambaşka. Yönetim, kulüplerle sorunu çözmeyerek yanlış yaptı. Oyuncularla anlaşarak işin bittiğini zannetti. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Beşiktaş'ın iyi bir santrfora, iyi bir sağ beke ihtiyacı var. Salih Uçan mantıklı bir transfer ama o bölgede çok oyuncu var. Oğuzhan, Ljajic ve Salih ciddi bir rekabette olacak. Kenan Karaman, yerli bir transfer. Kanatta oynuyor. Bazen santrforda da görev yapıyor. Beşiktaş'a nasıl uyum sağlayacağını merak ediyorum.



YILDIZLAR MAÇ KAZANDIRIR TAKIM ŞAMPİYONLUĞU
Adana Demirspor bomba transferler yapıyor. Balotelli, Belhanda, Svensson ve Assombalonga'ya imza attırdı. David Luiz ismi gündemde. Böyle futbolcuları almak ligin yeni ekibini şampiyonluk potasına sokar mı?
Michael Jordan'ın şu sözünü çok beğenirim; 'Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu kazanırsınız.' Adana Demirspor dünyada ne kadar isim yapmış oyuncu varsa bir dönemin Cosmos'u gibi bünyesinde topluyor. David Luiz, Belhanda, Balotelli, Svensson, Assombalonga deve dişi gibi oyuncular. Eğer Samet Hoca bu oyuncuları kuyrukları birbirine değmeden idare ederse Adana Demirspor müthiş bir takım olur.

KOVİD'İN TEK İLACI VAR!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, maçlara gelecek taraftarların aşı olması gerektiğini vurguladı ve bu yönde bir öneri hazırladı. Konu Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak. Bu öneriyi destekler misiniz?
Sonuna kadar destekliyorum. Sadece statlar için değil, sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri başta olmak üzere birçok kurum için aşı uygulamasının çok doğru olacağına inanıyorum. Bu konuda hükümet ile Sağlık Bakanlığı'na aşıyı özendirme çalışmaları için teşekkür ediyorum ve destekliyorum. Çünkü Kovid-19'un tek ilacı şu anda aşı. Ona karşı çıkanlar önce kendilerine sonra aşı olan insanlara ihanet ediyor.

F.BAHÇE FİZİK GÜCÜYLE ÖNE ÇIKAR
Fenerbahçe elindeki kadroyu eritemedi. Oyuncularına talip yok. Yönetimi ve Pereira'yı nasıl bir tehlike bekliyor?
Pereira çok çalışkan bir hoca. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon fizik güç olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Ancak bu kadar geniş kadroyu yönetmek hiçbir teknik direktörün harcı olamaz. Yönetim ile Pereira bir araya gelmeli ve lig ile Avrupa'yı götürecek kadro belirlenmeli. Pereira'nın istemeyeceği oyuncular dışarıda kalmalı. Çünkü Fenerbahçe yönetimi, kulübeye değil ilk 11'e oyuncu transfer etti. Oynamayanlar arıza yapar, oynayanlar mutlu olur. Hocanın sağlıklı düşünebilmesi ve sağlıklı bir kadro oluşturabilmesi için ligdeki kadrosunu kendi belirlemesi gerek.

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Statlar için aşı şart!
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