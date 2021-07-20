Aşı için bir uyarı da TFF’den

Süper Lig kulüpleri önceki gün sosyal medya hesaplarından taraftarlarına aşı olma çağrısında bulunmuş ve "Şimdidenaşınızı olun. 2021-22 sezonunda futbolunheyecanını statlarda hep birlikteyaşayalım" demişti. Bu paylaşım üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kulüplere teşekkür etmişti. TFF de dün aşı olmanın önemini hatırlatan bir açıklama yaptı: "Aşıolma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizikorumanın en önemli yoludur. Bununyanında karşılaşmalarda maske-mesafe vetemizlik önlemlerimizden de asla vazgeçilmeyeceğihususunu da hatırlatmak isteriz.Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık, mutlulukve spor dolu günler diliyoruz."