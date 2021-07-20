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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Aşı için bir uyarı da TFF’den

Aşı için bir uyarı da TFF’den
Süper Lig kulüpleri önceki gün sosyal medya hesaplarından taraftarlarına aşı olma çağrısında bulunmuş ve "Şimdiden aşınızı olun. 2021-22 sezonunda futbolun heyecanını statlarda hep birlikte yaşayalım" demişti. Bu paylaşım üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kulüplere teşekkür etmişti. TFF de dün aşı olmanın önemini hatırlatan bir açıklama yaptı: "Aşı olma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın en önemli yoludur. Bunun yanında karşılaşmalarda maske-mesafe ve temizlik önlemlerimizden de asla vazgeçilmeyeceği hususunu da hatırlatmak isteriz. Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve spor dolu günler diliyoruz."

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Aşı için bir uyarı da TFF’den
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