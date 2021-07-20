Everton cinsel suçtan bir oyuncusunun sözleşmesini askıya aldı!

Everton, cinsel suç olaylarına karıştığı iddia edilen bir futbolcusunun sözleşmesini askıya aldığını açıkladı. Express'in haberine göre, bir Premier Lig oyuncusu çocuklara cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı ve sözleşmesi kulübü tarafından askıya alındı.
Kefaletle serbest bırakılmadan önce Manchester polisi tarafından evine baskın düzenlenerek tutuklanan 31 yaşındaki futbolcunun ismi açıklanmadı.
İngiliz basınına yansıyan haberlerde, 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun reşit olmayan kişilere cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.