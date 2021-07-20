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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:57 Son Güncelleme: 20.7.2021 12:05

Everton cinsel suçtan bir oyuncusunun sözleşmesini askıya aldı!

Everton cinsel suçtan bir oyuncusunun sözleşmesini askıya aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, cinsel suç işlediği gerekçesiyle polis soruşturmasında olan bir futbolcusunun sözleşmesini askıya aldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun kim olduğu belirtilmedi.

Everton, cinsel suç olaylarına karıştığı iddia edilen bir futbolcusunun sözleşmesini askıya aldığını açıkladı. Express'in haberine göre, bir Premier Lig oyuncusu çocuklara cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı ve sözleşmesi kulübü tarafından askıya alındı.

Kefaletle serbest bırakılmadan önce Manchester polisi tarafından evine baskın düzenlenerek tutuklanan 31 yaşındaki futbolcunun ismi açıklanmadı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun reşit olmayan kişilere cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

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Everton cinsel suçtan bir oyuncusunun sözleşmesini askıya aldı!
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