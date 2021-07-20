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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:13 Son Güncelleme: 20.7.2021 11:37

Fatih Terim'le Avrupa'da 82. kez maç!

AA
Fatih Terim'le Avrupa'da 82. kez maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 81 karşılaşmada 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 8 maçın tümünü kazandı. Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 - - 23 5
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 16 7 6 3 24 16
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam 81 32 17 32 110 119

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE NAMAĞLUP

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı.

Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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Fatih Terim'le Avrupa'da 82. kez maç!
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