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Giriş Tarihi: 20.7.2021 09:53 Son Güncelleme: 20.7.2021 10:29

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer Shaqiri için karşı karşıya! Efsane isim transfer için devrede...

Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer Shaqiri için karşı karşıya! Efsane isim transfer için devrede...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Xherdan Shaqiri'ye talip oldu. Sarı-lacivertliler, kanat ve forvet arayışlarını sürdürürken Liverpool'un 29 yaşındaki İsviçreli yıldızını gelecek sezon takıma kazandırmak istiyor. Bu transfer için Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Tuncay Şanlı'nın oyuncuyla görüştüğü ve transfer için devrede olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği 29 yaşındaki İsviçreli kanat Xherdan Shaqiri'yi istiyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devi Liverpool'da fazla istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Shaqiri'yi geçen sezon da olduğu gibi Galatasaray da çok istiyor. Fatih Terim'in de İsviçreli yıldız tarzında bir kanat transferi istediği biliniyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Liverpool formasıyla 22 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti. Shaqiri, EURO 2020 grup maçında milli takımımıza da harika bir gol atmıştı. Fransa'yı eleyerek ses getiren İsviçre, çeyrek finalde İspanya'ya boyun eğmişti.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK TRANSFER!

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isime yapılan bu teklif ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriqi, Alper Potuk ve Miroslav Stoch transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

TUNCAY ŞANLI TRANSFER İÇİN DEVREDE!

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir araya gelmişlerdi.

Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE OPSİYONLU KİRALAMA İSTİYOR!

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri için Sarı-Lacivertli kurmayların FFP kuralları nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Shaqiri'yi başka kulüplerin de istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Shaqiri'ye ilk teklifi yapan kulüp olan Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle devreden çıkabileceği iddia edildi.

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Son dakika: Fenerbahçe ile Galatasaray bu sefer Shaqiri için karşı karşıya! Efsane isim transfer için devrede...
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