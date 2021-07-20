Ghezzal’ın gidişi psikolojiyi bozar!

Elbette kanat oyuncusu bulabilirsiniz ama ‘yaptığını bildiğiniz bir oyuncu varken maceraya gerek var mı?’ diye de sormak gerekir. Galatasaray ya da başka takıma gitmesi psikolojik sıkıntı yaratır. Kalite anlamında ise büyük bir eksiklik oluşturur
MURAT ÖZBOSTAN sordu, ALİ GÜLTİKEN yanıtladı
Transferde sürekli Ghezzal'ı konuşuyoruz…Beşiktaş, Ghezzal'ı alamazsa ne kaybeder,oyuncu Galatasaray'a giderse ne olur?
Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda öneçıkan iki isimden bir tanesiydi. Aboubakar ileBeşiktaş'ın 49 golüne imza attılar. Yani baktığınızdaşampiyonluk onlar üzerinden geldi.Ghezzal'ın bir özelliği daha var, kanat oyuncusuolmasına rağmen oyun aklı var. Oynadığıkadar oynatıyor ve attırıyor. Larin, bu kadar golün alt-ına imza attıysa,bu tamamen Ghezzal'ın becerisiyle alakalı. Böyle biroyuncunun Beşiktaş'tan gidecek olması hiç şüphesizbüyük bir eksiklik. Elbette kanat oyuncusubulabilirsiniz, elbette gol attıracak birçok oyuncu bulabilirsinizama 'Elinizde yaptığını bildiğiniz bir oyuncuvarken maceraya gerek var mı?' diye de sormakgerekir. Bir de rakiplerle karşılaştırdığınızda, iyi kanatoyuncuları olmasına rağmen aynı faydaları ne kadarsağlayabildiler bunun cevabına da bakmak gerekir. Oyüzden Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu.İmkânlar zorlanarak takımda kalmasındafayda var. Galatasaray ya da başka bir takımagitmesi psikolojik anlamda sıkıntı yaratır.Kalite anlamında da büyük bir eksiklik oluşturur. Salih Uçan için 'tam isabet' yorumlarıyapılıyor. Bir de Kenan Karaman alındı.Beşiktaş transfer politikasında yanlış mıyaptı, bundan sonra nasıl davranmalı?
Kenan'ı hangi amaçla transfer ettiğiniz önemli. Hangi pozisyonda kullanacaksınız. Beşiktaş mutlakamerkeze bir veya iki santrfor alacak.Almalı da… Buna Larin'i de ilave ederken, Kenan'la beraber, alternatifli bir kadro oluşturulmuş olur. Sergen Hoca'nın da 'Başka bir oyuncu istemiyorum' diye düşündüğünü zannetmiyorum. Milli Takım performansında da gördüğümüz gibi Kenan iyi bir profesyonel. Aldığı süreler içinde faydasıdokunacaktır. Ama transferamacının takım içindealternatifler olduğunudüşünüyorum.
SZALAİ DIŞINDA BİR ALIŞKANLIK YOK Pereira, Fenerbahçe'ye 3-4-3sistemini aşılamaya çalışıyor. Bu sistemlebaşarılı olabilir mi? Bu kadro yapısıbuna uygun mu sizce?3-4-3 önemli bir sistem. Szalai dışındaki oyuncularınböyle bir alışkanlığı yok. Bu da bir süreçisteyecektir. Futbolda şunu biliyoruz, kaliteli ve oyunzekası yüksek oyuncularınız varsa her sistemi oynayabilirsinizama bunu başarabilmek zaman ister.Sistem kadar bence Fenerbahçe'ninsantrfor bölgesine ve sağ kanadayapacağı transferler çokönemli.
HEPİMİZ MERAK EDİYORUZ Balotelli yıllarca Türktakımlarına yazılıyordu, transferetmek Adana Demirspor'anasip oldu. Nasıl bir performansbekliyorsunuz?
Balotelli gibi bir oyuncuyu aldığınızdael bombasını da almış oluyorsunuz.Ne zaman patlayacağı belli değil.Oyunculuğu ve yeteneği ile ilgili birsıkıntı yok ama davranışları ve bulunduğudurumu içselleştirmesi ile ilgili ciddiproblemleri var. Bu herkesi bozabilir.Teknik direktörü, yöneticileri, oyuncularıbir anda bambaşka bir noktaya çekebilir.O yüzden transferi, reklam açısındanAdana Demirspor'a bilinirlikgetirebilir, sahada ne getireceğinihepimiz çok merak ediyoruz.
TURU GEÇMESİ GEREK! Galatasaray yarın PSV ile karşılaşacak.Orta sahada eksiği çok.. Fatih Terim zorlanıyor.Bir üst tur için nasıl bir oyun oynamalı?
Hollanda futbolu, bilinen ve klasik bir oyunyapısına sahip. Bu konuda bir sorun görünmüyor.Oyuncu kalitelerine baktığımız zaman daGalatasaray'ın üzerinde bir ekip değil. Önemliolan bu tür maçlarda günü doğru oynamak.Galatasaray açısından var olan kadronun motivasyonu,oyuncuların durum farkındalıklarısonucu belirleyecektir. Ben Galatasaray'ınbu turu geçeceğini değil, geçmesi gerektiğinidüşünüyorum.
HAYALLE BAŞLAR SİSTEMLE BİTER Siz futbol yöneticiliği de yaptınız.Önemli yıldızları almak, birtakımı tek başına şampiyonlukyarışında iddialı yapar mı?
Mutlaka başlangıç noktasındabüyük bir enerji yaratır. Çünkü şampiyonluksezon başında birhayalden ibarettir. Herkes buhayali kurar ve bunu yapacağınainanır. Taraftarı dabuna inandıracak isimlerönemlidir. Ama bunlarınhepsi sezon başı için geçerli.Sonrasında takım olabilmek,doğru sistemde oynayabilmek,günü ve anı doğruyönetebilmek başarıyı getirir.Geçen sene Beşiktaş'ınşampiyonluğu elde edişini,kadrosuyla, teknik heyetiyle,Galatasaray ve Fenerbahçe'ninkadro derinliklerini karşılaştırdığımızdane demek istediğimizidaha net anlatırız.