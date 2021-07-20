İlk şampiyonluğu Trabzon'da yaşayacağım

Hamsik kariyerinin ilk lig kupasını bordo-mavililerle kaldıracağını söyledi: "Napoli'de bunun mücadelesini verdim ama o duyguyu hiç yaşamadım. Şampiyonluk fantastik olur, hatta sonrasında futbolu bile bırakabilirim."
EURO 2020'deSlovakya formasıile mücadeleeden, kısa biriznin ardından önceki akşamTrabzonspor'un Riva kampınakatılan Marek Hamsik, düngazetecilerin sorularını yanıtladı.33 yaşındaki orta saha, kariyerininilk lig şampiyonluğunubordo-mavili forma ile yaşamakistediğini belirtip, "Napoli'deşampiyonluk mücadelesiverdikama hiç o sevinciyaşayamadım.Trabzonspor'da bunu yaşamakistiyorum. O duyguyu yaşamakisterim. Bu fantastik olur. Hattasonrasında futbolu bile bırakabilirim!.Şaka bir yana uzun vezorlu bir yol olacak ama başarılıolacağımızı düşünüyorum" dedi.İşte diğer satır başları:
KUCKA'DAN BİLGİLERİ ALDIM
Napoli taraftarı gibi takımına fanatikçe destek veren bir taraftara sahibiz. Hoşuma giden bu.
Önemli olan takımdır ve takımın başarısı için buradayım.
Özellikle milli takımda yer alan Kucka (2017-2019 arası Trabzon'da oynadı) ile konuştum. Takım ve şehir hakkında gelmeden bilgi sahibiydim.
Şu an hazırım ve fitim. Sadece takım için mücadele etmeyi bekliyorum.
Futbol için fikirlerim var. Ancak daha önemli olan hocamızın fikirleri ve istekleri.
2'li, 3'lü orta saha oynayabiliyorum.
Gole katkı vermek isteyen bir futbolcuyum. Hocamızla sahadaki görevim hakkında konuşacak çok vaktimiz olacak.
SAÇLARIM BANA ŞANS GETİRİYOR
Hamsik, saç stilini benimseyen ve uygulayan gençleri gördükçe mutlu olduğunu söylerken, "Bu modelin bana şans getirdiğini düşünüyorum. Futbol oynadığım sürece bu saçla devam edeceğim" dedi.
KÖYBAŞI BEKLEMEDE
Trabzon'un görüştüğü İsmail Köybaşı'na Hatay, Giresun, Kayseri ve Rize talip oldu. Ancak 32 yaşındaki sol bek kendisini isteyenlere, bordomavililerden haber beklediğini söyleyerek teklifleri beklemede tutuyor.
FARUK CAN KORKUTTU, EKUBAN AYRI ÇALIŞTI
Trabzonspor, Riva kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Gündüz salonda çalışan bordo-mavililer, akşam sahada idman yaptı. Taktik çalışmaya ise kampa yeni katılan Caleb Ekuban dahil edilmedi. Ganalı oyuncu düz koşu yaparken, çift kale maçta Bruno Peres ile Faruk Can Genç ikili mücadelede yerde kaldı. Peres tedavinin ardından devam ederken, bileğine darbe alan 21 yaşındaki sol bek idmanı yarıda bıraktı. İlk kontrolünde ise ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. İdmandan sonra karşılaşmayı kazanan yelekli takım zafer pozu verdi.