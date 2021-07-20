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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Muhtemel rakipler belli oldu

Muhtemel rakipler belli oldu

G.Saray, PSV’yi elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Cetlic-Midtjylland galibi ile oynayacak. Konferans Ligi 3. ön elemesinde Trabzonspor, Molde-Servette galibini bekleyecek. Sivasspor da Petrucub’ı geçerse Dinamo Batum veya Bate Borisov ile eşleşecek

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek olan takımlarımızın 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi elerse Celtic FC (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu maçlar 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar rakibine elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone (İskoçya) ile karşılaşacak. Bu maçların tarihi ise 5-12 Ağustos olarak açıklandı… Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. elemedeki rakibi, Molde (Norveç)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin galibi olacak. 5-12 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarda ilk maç Akyazı Stadı'nda. DG Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub'ı (Moldova) elerse, 3. eleme turunda Dinamo Batum (Gürcistan)-BATE Borisov (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Muhtemel rakipler belli oldu
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