Önce kendilerine baksınlar istediğimizle görüşürüz

G.Saray Başkanı Burak Elmas ilk kez basının karşısına çıkarken, Ghezzal ile görüştüklerini doğruladı, Gedson Fernandes'e ezeli bir rakiplerinden teklif geldiğini açıkladı. İşte o sözler: "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşürüz.Her takım arzu ettiği oyuncu ile görüşebilir, bu rekabetin gereğidir.Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı, menajerlerin kulüpleri birbirine çarptırarak fiyat yükseltmesi. Herkesin limiti belli.Gedson için Benfica ile görüşüyoruz. Bir büyük kulübümüzün yüksek bonservis teklifi oldu.Elimizde resmi belgesi var. Centilmenlik iki taraflı olur. Önce davranışlarla bunu göstermek gerekir.Sahaya da çıkmayalım o zaman.Kurzawa, Patrick van Aanholt ve Alioski ile görüştük.Başkan Elmas, bütçenin büyük bölümünün 4 oyuncuya gittiğini söyledi. Başkanın işaret ettiği 4 oyuncunun takımın en çok kazananlarıolduğu iddia edilirken Elmas şunları söyledi: "Şu anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor.G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."Hocamız Fatih Terim'le dönemimiz boyu sürecek 3 yıllık anlaşma yaptık. G.Saray'ı korumak adına bir suskunluktayız. Bazen rakipler tarafından bile G.Saray'ın iç işlerine müdahale var. Operasyonlar var. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağız."10 güniçinde transferleri bitirebileceğimize dair verdiğim demeç nedeniyle eleştiriler var. Bu son derece haklı…Göreve geldiğimizde transfer için borçsuzluk kağıdı almalıydık. UEFA'ya 75 milyon TL ödedik, 80 milyon TL'lik ödemenin vadesini de yeniden yapılandırarak kağıdı aldık.AyrI bir Florya ve kulüp merkezi yok. Bütün kararları ortak ve bütçeye göre alıyoruz. Birlikte karar alıyoruz. Bugünü kurtarmak için değil geleceği sürdürülebilir başarı için, böyle bir takım kurmak için hocamızla hemfikiriz. Bugün mutlu olmak adına geleceğe zarar vermeyeceğiz.Stat ve forma sponsorluğu için ön protokol yaptık. Mevcut sponsorlarla anlaşmalar gereği süreyi tamamlamak gerektiğini öğrendik.Kasa kolaylığının yoluna bakıyoruz. Bankalar Birliği anlaşması gereği tüm nakit akışı tek hesaba akıyor ve önce vergiler ödeniyor. Bu anlaşma nedeniyle kasa kolaylığı çok zor. Bankalarla görüşüp ona göre hareket ediyoruz.TFF'nin değiştirmesini arzu ettiğimiz 5 konu var. G.Saray, duruşu ile değişim için ön plandadır. Bu konular çözülmezse, Türk futbolu için kötü günler gelecek. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, kişileri değil.Oğulcan Çağlayan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Kişilerin kişisel çıkarı Türk futbolunun önüne geçti. TFF'nin tüzük değişikliğini kabul etmeyeceğiz.Taraftarımız en iyi takımı ister. Bazı menajerler, kendi oyuncuları seçilsin diye sosyal medya aracılığı ile taraftarımızın duygusallığından faydalanıyor.PSV maçına şu aşamada sürpriz iki isim eklenmeyecek. G.Saray'ın konuları açıkta konuşuluyor, bundan rahatsızım. G.Saray içinde sosyal medyaya içeriden ciddi bir bilgi akışı var.Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları, G.Saray taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı. Elmas'ın toplantısından herkes, oyuncu transferlerinin adını vermesini bekliyordu ama olmadı.Özellikle kurmak istedikleri takımla günü kurtarmayı hedeflemediklerini, geleceğe damga vuracak isimleri tercih edeceklerini söyledi. Çünkü Galatasaray futbolcu bütçesinin geçen seneden %20 düşük olması gerekiyor. Her kulübün, her oyuncuyla nezaket ve centilmenlik kuralları konusunda görüşebilecekleri anlattı ama fairplay'in tek taraflı olamayacağının da altını çizdi. Ghezzal ile ilgilendiklerini gizleyemeyen Elmas, Gedson transferini bitirme aşamasına geldiklerini ancak bir kulübün ödeyemeyeceğini bildikleri bir parayı Benfica'ya bonservis bedeli olarak teklif ettiklerini de açıkladı.Ben başkan Elmas'a 'PSV maçından önce 24 saate iki yeni oyuncu eklenecek mi' diye sordum ve cevap olarak 'Eklenemeyecek' dedi. Elmas'ın iki önemli konuya değindiğini vurguluyorum…