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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Önce kendilerine baksınlar istediğimizle görüşürüz

MEHMET ÖZCAN
Önce kendilerine baksınlar istediğimizle görüşürüz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ezeli rakipleri Beşiktaş'a eleştiri: Gedson için büyük bir kulübümüzün ödemeleri mümkün olmayan astronomik bir teklifi oldu. Bunun resmi belgesi elimizde. Centilmenlik her zaman iki taraflı olur. Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla görüşürüz! Başka bir takımın ricası ile bir oyuncudan vazgeçmedik. Sahaya da çıkmayalım o zaman...

G.Saray Başkanı Burak Elmas ilk kez basının karşısına çıkarken, Ghezzal ile görüştüklerini doğruladı, Gedson Fernandes'e ezeli bir rakiplerinden teklif geldiğini açıkladı. İşte o sözler: "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşürüz. Hocamızın oyuncuyu istemesi, gelecek adına maliyetinin uygun olması, oyuncunun karakterinin G.Saray'a uyması kriterlerine göre anlaşacağız. Her takım arzu ettiği oyuncu ile görüşebilir, bu rekabetin gereğidir. Geçtiğimiz senelerde bize çok oldu. Ama bunu nezaket çerçevesinde yapmak gerekli. Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı -ki haklı-, menajerlerin kulüpleri birbirine çarptırarak fiyat yükseltmesi. Herkesin limiti belli. G.Saray'ın yapması gerekenlerden ödün vermeden haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Gedson için Benfica ile görüşüyoruz. Bir büyük kulübümüzün yüksek bonservis teklifi oldu. Ödemeleri mümkün olmayan astronomik bir bedel. Elimizde resmi belgesi var. Centilmenlik iki taraflı olur. Önce davranışlarla bunu göstermek gerekir. Başka bir takımın ricası ile bir oyuncudan vazgeçmedik. Herkes birbirine rica ederse kimse transfer yapamaz. Sahaya da çıkmayalım o zaman. Nicolae Stanciu'nun kulübüyle bir transfer görüşmemiz oldu. Rakamlarda çok az fark var. Kurzawa, Patrick van Aanholt ve Alioski ile görüştük.

BÜTÇENİN %48'İ DÖRT OYUNCUYA
Başkan Elmas, bütçenin büyük bölümünün 4 oyuncuya gittiğini söyledi. Başkanın işaret ettiği 4 oyuncunun takımın en çok kazananları Falcao (5 milyon Euro), Babel (2.5 milyon Euro), Muslera (2.5 milyon Euro) ve Feghouli (3.8 milyon Euro) olduğu iddia edilirken Elmas şunları söyledi: "Şu anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor. Elimizi gerçekten kitleyen oyuncularımızın bazıları ile bire bir görüştüm. En uygun teklifleri bekliyorlar. G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."

TERİM'LE 3 YIL İMZALADIK
Hocamız Fatih Terim'le dönemimiz boyu sürecek 3 yıllık anlaşma yaptık. G.Saray'ı korumak adına bir suskunluktayız. Bazen rakipler tarafından bile G.Saray'ın iç işlerine müdahale var. Operasyonlar var. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağız."

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİM!
10 gün içinde transferleri bitirebileceğimize dair verdiğim demeç nedeniyle eleştiriler var. Bu son derece haklı… Bu ifadem nedeniyle G.Saraylıları üzdüysek özür dilerim. Göreve geldiğimizde transfer için borçsuzluk kağıdı almalıydık. UEFA'ya 75 milyon TL ödedik, 80 milyon TL'lik ödemenin vadesini de yeniden yapılandırarak kağıdı aldık. TFF'nin G.Saray'a verdiği %25 sapma oranla 547 milyon TL harcama limiti var. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma nedeniyle 480 milyon TL'ye küçülmeliyiz.

KARARLARI TERİM İLE ALIYORUZ
AyrI bir Florya ve kulüp merkezi yok. Bütün kararları ortak ve bütçeye göre alıyoruz. Birlikte karar alıyoruz. Bugünü kurtarmak için değil geleceği sürdürülebilir başarı için, böyle bir takım kurmak için hocamızla hemfikiriz. Bugün mutlu olmak adına geleceğe zarar vermeyeceğiz. Anlık mutluluklar peşinde olup para vermeyeceğiz. Hocamız da bizimle aynı fikirde.

STAT VE FORMA SPONSORU HAZIR
Stat ve forma sponsorluğu için ön protokol yaptık. Mevcut sponsorlarla anlaşmalar gereği süreyi tamamlamak gerektiğini öğrendik. Yakında en önemli sponsorluk sözleşmelerinden birini imzalayacağız. Kasa kolaylığının yoluna bakıyoruz. Bankalar Birliği anlaşması gereği tüm nakit akışı tek hesaba akıyor ve önce vergiler ödeniyor. Bu anlaşma nedeniyle kasa kolaylığı çok zor. Bankalarla görüşüp ona göre hareket ediyoruz.

OĞULCAN İÇİN TFF'YE SUÇLAMA
TFF'nin değiştirmesini arzu ettiğimiz 5 konu var. G.Saray, duruşu ile değişim için ön plandadır. Bu konular çözülmezse, Türk futbolu için kötü günler gelecek. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, kişileri değil. Bu problemler bizim bu işi yapmamızı engelliyor. Oğulcan Çağlayan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Kişilerin kişisel çıkarı Türk futbolunun önüne geçti. TFF'nin tüzük değişikliğini kabul etmeyeceğiz. Tahkim ve disiplin arasındaki ilişki yemin ettirilerek çözülmez. Reform istiyoruz.

SOSYAL MEDYAYA BİLGİ SIZIYOR
Taraftarımız en iyi takımı ister. Bazı menajerler, kendi oyuncuları seçilsin diye sosyal medya aracılığı ile taraftarımızın duygusallığından faydalanıyor. Sosyal medya algıları ile kulübü yönetmeyeceğiz. PSV maçına şu aşamada sürpriz iki isim eklenmeyecek. G.Saray'ın konuları açıkta konuşuluyor, bundan rahatsızım. G.Saray içinde sosyal medyaya içeriden ciddi bir bilgi akışı var.

BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN
Gedson'a teklif Beşiktaş'tan gitti
Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları, G.Saray taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı. Elmas'ın toplantısından herkes, oyuncu transferlerinin adını vermesini bekliyordu ama olmadı. Bir gazeteci olarak Elmas'ın açıklamalarında samimi olduğunu gördüm. Özellikle kurmak istedikleri takımla günü kurtarmayı hedeflemediklerini, geleceğe damga vuracak isimleri tercih edeceklerini söyledi. Çünkü Galatasaray futbolcu bütçesinin geçen seneden %20 düşük olması gerekiyor. Her kulübün, her oyuncuyla nezaket ve centilmenlik kuralları konusunda görüşebilecekleri anlattı ama fairplay'in tek taraflı olamayacağının da altını çizdi. Ghezzal ile ilgilendiklerini gizleyemeyen Elmas, Gedson transferini bitirme aşamasına geldiklerini ancak bir kulübün ödeyemeyeceğini bildikleri bir parayı Benfica'ya bonservis bedeli olarak teklif ettiklerini de açıkladı. Bu kulübün Beşiktaş olduğunu biliyoruz. Ben başkan Elmas'a 'PSV maçından önce 24 saate iki yeni oyuncu eklenecek mi' diye sordum ve cevap olarak 'Eklenemeyecek' dedi. Elmas'ın iki önemli konuya değindiğini vurguluyorum… 1-Sosyal medyada isminin etiketlenerek küfür edilmesinden duyduğu rahatsızlık. 2-Sorumluluğu alması ve verdiği sözü tutmaması nedeniyle özür dilemesi.

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Önce kendilerine baksınlar istediğimizle görüşürüz
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