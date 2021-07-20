Önce kendilerine baksınlar istediğimizle görüşürüz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ezeli rakipleri Beşiktaş'a eleştiri: Gedson için büyük bir kulübümüzün ödemeleri mümkün olmayan astronomik bir teklifi oldu. Bunun resmi belgesi elimizde. Centilmenlik her zaman iki taraflı olur. Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla görüşürüz! Başka bir takımın ricası ile bir oyuncudan vazgeçmedik. Sahaya da çıkmayalım o zaman...
G.Saray Başkanı Burak Elmas ilk kez basının karşısına çıkarken, Ghezzal ile görüştüklerini doğruladı, Gedson Fernandes'e ezeli bir rakiplerinden teklif geldiğini açıkladı. İşte o sözler: "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşürüz. Hocamızınoyuncuyu istemesi, gelecekadına maliyetinin uygun olması,oyuncunun karakterininG.Saray'a uymasıkriterlerine göre anlaşacağız. Her takım arzu ettiği oyuncu ile görüşebilir, bu rekabetin gereğidir. Geçtiğimiz senelerdebize çok oldu.Ama bunu nezaketçerçevesinde yapmakgerekli. Sayın Çebi'nin en büyük sıkıntısı -ki haklı-, menajerlerin kulüpleri birbirine çarptırarak fiyat yükseltmesi. Herkesin limiti belli. G.Saray'ın yapması gerekenlerdenödün vermeden haklarımızı korumayadevam edeceğiz. Gedson için Benfica ile görüşüyoruz. Bir büyük kulübümüzün yüksek bonservis teklifi oldu. Ödemeleri mümkünolmayan astronomik birbedel. Elimizde resmi belgesi var. Centilmenlik iki taraflı olur. Önce davranışlarla bunu göstermek gerekir. Başka bir takımınricası ile bir oyuncudan vazgeçmedik.Herkes birbirine ricaederse kimse transfer yapamaz. Sahaya da çıkmayalım o zaman. Nicolae Stanciu'nunkulübüyle bir transfer görüşmemizoldu. Rakamlardaçok az fark var. Kurzawa, Patrick van Aanholt ve Alioski ile görüştük.
BÜTÇENİN %48'İ DÖRT OYUNCUYA
Başkan Elmas, bütçenin büyük bölümünün 4 oyuncuya gittiğini söyledi. Başkanın işaret ettiği 4 oyuncunun takımın en çok kazananları Falcao(5 milyon Euro), Babel (2.5milyon Euro), Muslera (2.5milyon Euro) ve Feghouli(3.8 milyon Euro) olduğu iddia edilirken Elmas şunları söyledi: "Şu anda 590 milyon TL giderimiz var. %48'i 4 oyuncuya gidiyor. Elimizigerçekten kitleyen oyuncularımızınbazıları ile bire birgörüştüm. En uygun teklifleribekliyorlar. G.Saray'a yakışan bir şekilde görüştük."
TERİM'LE 3 YIL İMZALADIK
Hocamız Fatih Terim'le dönemimiz boyu sürecek 3 yıllık anlaşma yaptık. G.Saray'ı korumak adına bir suskunluktayız. Bazen rakipler tarafından bile G.Saray'ın iç işlerine müdahale var. Operasyonlar var. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağız."
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİM!
10 güniçinde transferleri bitirebileceğimize dair verdiğim demeç nedeniyle eleştiriler var. Bu son derece haklı… Bu ifademnedeniyle G.Saraylılarıüzdüysek özür dilerim. Göreve geldiğimizde transfer için borçsuzluk kağıdı almalıydık. UEFA'ya 75 milyon TL ödedik, 80 milyon TL'lik ödemenin vadesini de yeniden yapılandırarak kağıdı aldık. TFF'nin G.Saray'a verdiği%25 sapma oranla 547 milyonTL harcama limiti var.Bankalar Birliği ile yapılananlaşma nedeniyle480 milyon TL'yeküçülmeliyiz.
KARARLARI TERİM İLE ALIYORUZ
AyrI bir Florya ve kulüp merkezi yok. Bütün kararları ortak ve bütçeye göre alıyoruz. Birlikte karar alıyoruz. Bugünü kurtarmak için değil geleceği sürdürülebilir başarı için, böyle bir takım kurmak için hocamızla hemfikiriz. Bugün mutlu olmak adına geleceğe zarar vermeyeceğiz. Anlık mutluluklar peşindeolup para vermeyeceğiz.Hocamız da bizimleaynı fikirde.
STAT VE FORMA SPONSORU HAZIR
Stat ve forma sponsorluğu için ön protokol yaptık. Mevcut sponsorlarla anlaşmalar gereği süreyi tamamlamak gerektiğini öğrendik. Yakında en önemlisponsorluk sözleşmelerindenbirini imzalayacağız. Kasa kolaylığının yoluna bakıyoruz. Bankalar Birliği anlaşması gereği tüm nakit akışı tek hesaba akıyor ve önce vergiler ödeniyor. Bu anlaşma nedeniyle kasa kolaylığı çok zor. Bankalarla görüşüp ona göre hareket ediyoruz.
OĞULCAN İÇİN TFF'YE SUÇLAMA
TFF'nin değiştirmesini arzu ettiğimiz 5 konu var. G.Saray, duruşu ile değişim için ön plandadır. Bu konular çözülmezse, Türk futbolu için kötü günler gelecek. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, kişileri değil. Buproblemler bizim bu işi yapmamızıengelliyor. Oğulcan Çağlayan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Kişilerin kişisel çıkarı Türk futbolunun önüne geçti. TFF'nin tüzük değişikliğini kabul etmeyeceğiz. Tahkim ve disiplinarasındaki ilişki yeminettirilerek çözülmez.Reform istiyoruz.
SOSYAL MEDYAYA BİLGİ SIZIYOR
Taraftarımız en iyi takımı ister. Bazı menajerler, kendi oyuncuları seçilsin diye sosyal medya aracılığı ile taraftarımızın duygusallığından faydalanıyor. Sosyal medya algıları ilekulübü yönetmeyeceğiz. PSV maçına şu aşamada sürpriz iki isim eklenmeyecek. G.Saray'ın konuları açıkta konuşuluyor, bundan rahatsızım. G.Saray içinde sosyal medyaya içeriden ciddi bir bilgi akışı var.
BİR GÖRÜŞ / LEVENT TÜZEMEN Gedson'a teklif Beşiktaş'tan gitti
Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları, G.Saray taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı. Elmas'ın toplantısından herkes, oyuncu transferlerinin adını vermesini bekliyordu ama olmadı. Bir gazeteci olarak Elmas'ın açıklamalarındasamimi olduğunu gördüm. Özellikle kurmak istedikleri takımla günü kurtarmayı hedeflemediklerini, geleceğe damga vuracak isimleri tercih edeceklerini söyledi. Çünkü Galatasaray futbolcu bütçesinin geçen seneden %20 düşük olması gerekiyor. Her kulübün, her oyuncuyla nezaket ve centilmenlik kuralları konusunda görüşebilecekleri anlattı ama fairplay'in tek taraflı olamayacağının da altını çizdi. Ghezzal ile ilgilendiklerini gizleyemeyen Elmas, Gedson transferini bitirme aşamasına geldiklerini ancak bir kulübün ödeyemeyeceğini bildikleri bir parayı Benfica'ya bonservis bedeli olarak teklif ettiklerini de açıkladı. Bu kulübün Beşiktaşolduğunu biliyoruz. Ben başkan Elmas'a 'PSV maçından önce 24 saate iki yeni oyuncu eklenecek mi' diye sordum ve cevap olarak 'Eklenemeyecek' dedi. Elmas'ın iki önemli konuya değindiğini vurguluyorum… 1-Sosyal medyadaisminin etiketlenerek küfür edilmesindenduyduğu rahatsızlık. 2-Sorumluluğualması ve verdiği sözü tutmamasınedeniyle özür dilemesi.