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Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:55

PSV Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek adına PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray maçına ilişkin detaylar;

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu sadece 1 golle kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için PSV Eindhoven engelini geçmesi lazım. Bu noktada futbolseverler PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY SAHNE ALIYOR!

Dünyanın futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi için temsilcimiz Galatasaray ön eleme turuna çıkıyor. Devler Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu PSV - Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Philips Stadion Stadyumu, Eindhoven'da, oynanacak olan mücadele TV 8'de şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

PSV-GALATASARAY MAÇINI İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

GALATASARAY-PSV MAÇININ BİLETLERİ 18 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

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PSV Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
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