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Giriş Tarihi: 20.7.2021 08:36 Son Güncelleme: 20.7.2021 08:54

Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Ghezzal sonrası A ve B planlarını hazırladı. Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko için maliyet araştırması yapan Kartal’ın bu transferde beklentisi yükseldi. B Planı olarak belirlenen Rony Lopes’de ise Sevilla kulübünün kararı bekleniyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal ile yeniden anlaşılamaması durumunda sağ kanat için alternatifler belirlendi: Yarmolenko ve Rony Lopes

West Ham United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yarmolenko için maliyet araştırması yapan siyah-beyazlılar, uygun bir tablo ile karşılaştı.

Buna göre 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun 3 yıl için toplam 9 milyon Euro'luk sözleşme istediği ve kulübünün de 2.5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş ise Ghezzal'a bağlı olarak Yarmolenko'ya 2 yıl için bonuslar dahil 5 milyon Euro öneri götürmeyi planlıyor.

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Sevilla'nın geçen sezon Nice'e kiraladığı Rony Lopes için ise Beşiktaş, İspanyol kulübünün kararına göre hareket edecek.

25 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 25 milyon Euro'ya alan Sevilla, yüksek bir bonservis beklentisi içinde.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncunun yeniden değerlenebileceğini ifade ederek Sevilla'dan Lopes'i bedava kiralamak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi!
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