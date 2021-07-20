Beşiktaş'ta Ghezzal ile yeniden anlaşılamaması durumunda sağ kanat için alternatifler belirlendi: Yarmolenko ve Rony Lopes…
West Ham United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yarmolenko için maliyet araştırması yapan siyah-beyazlılar, uygun bir tablo ile karşılaştı.
Buna göre 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun 3 yıl için toplam 9 milyon Euro'luk sözleşme istediği ve kulübünün de 2.5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Beşiktaş ise Ghezzal'a bağlı olarak Yarmolenko'ya 2 yıl için bonuslar dahil 5 milyon Euro öneri götürmeyi planlıyor.
25 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 25 milyon Euro'ya alan Sevilla, yüksek bir bonservis beklentisi içinde.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncunun yeniden değerlenebileceğini ifade ederek Sevilla'dan Lopes'i bedava kiralamak istiyor.