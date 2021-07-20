Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier yuvasına döndü! 4 yıllık imza atacak

Fatih DOĞAN - BU GECİKMENİN TELAFİSİ OLUR

- Yönetim transferlerde nokta atışlarını ne zaman yapacak?

Bir teknik direktör için en iyi transfer, zamanında kampa katılıp takım olma sürecine bir an önce başlamış transferlerdir. Bu yüzden geciken her transfer dezavantajlar içerir. Ancak kulüplerin ekonomik durumunu dikkate aldığımızda ve Beşiktaş özelinde de Şampiyonlar Ligi oynayabilecek kalitede oyuncu bakıyorsanız, Beşiktaş yönetimi transferde çok geç kaldı dersem haksızlık yapmış olurum. Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılmış, yerinde transferlerdir. Alex Teixeira'da son aşamaya gelinmiş, bayram hediyesi olarak taraftara verilmeye çalışılıyor. Telafisi olmayan bir gecikme olduğunu düşünmüyorum.