Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier yuvasına döndü! 4 yıllık imza atacak

Beşiktaş'ın, transferi için Galatasaray'la çekiştiği ve uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü Valentin Rosier, yeniden Kartal oldu.
Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak geldiği siyah-beyazlılarla başarılı bir grafik sergileyen ve "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" diyerek taraftarın gönlünde taht kuran Fransız sağ bekin, kulübüyle 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı.
Beşiktaş'ta yeniden oynayabilmek için yönetime "Gerekirse maaşımdan (1.4 milyon Euro) kesip, Sporting'e bonservis bedeli olarak verin" diyen 24 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödenecek.
Geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan ve 1 gol, 6 asist kaydeden Rosier'in cuma günü İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
MERT GÜNOK'UN GÖZÜ BEŞİKTAŞ'TA
Bu arada Başakşehir'in milli file bekçisi Mert Günok'u isteyen Beşiktaş, bayram sonrası 1 milyon Euro'luk teklifle kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
32 yaşındaki file bekçisinin de siyah-beyazlıların Başakşehir ile görüşmelere başlamasını beklediği ifade edildi. Günok'un kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sözleşme görüşmelerinde zorluk çıkarmayacağı ve uygun rakamlara imza atabileceği bildirildi.
GODIN'DE ALMAN USULÜ
Öte yandan Beşiktaş, Cagliari'nin dünyaca ünlü stoperi Diego Godin için girişimlere başlamıştı. İtalyan ekibinden 3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, maaşının yarısına yakınını ödeyerek transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal 1+1 yıllık öneri yaparken, Godin'in gelmeyi kabul ettiği ancak 2 yıllık sözleşme beklediği ifade edildi.
Fatih DOĞAN - BU GECİKMENİN TELAFİSİ OLUR
- Yönetim transferlerde nokta atışlarını ne zaman yapacak?
Bir teknik direktör için en iyi transfer, zamanında kampa katılıp takım olma sürecine bir an önce başlamış transferlerdir. Bu yüzden geciken her transfer dezavantajlar içerir. Ancak kulüplerin ekonomik durumunu dikkate aldığımızda ve Beşiktaş özelinde de Şampiyonlar Ligi oynayabilecek kalitede oyuncu bakıyorsanız, Beşiktaş yönetimi transferde çok geç kaldı dersem haksızlık yapmış olurum. Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılmış, yerinde transferlerdir. Alex Teixeira'da son aşamaya gelinmiş, bayram hediyesi olarak taraftara verilmeye çalışılıyor. Telafisi olmayan bir gecikme olduğunu düşünmüyorum.