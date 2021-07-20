Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye PSG’den fırsat transferi! Paulinho’dan sonra başka Brezilyalı...

Yeni sezona 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet ve diğer bölgelere de transfer yapmanın peşinde.