Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye PSG’den fırsat transferi! Paulinho’dan sonra başka Brezilyalı...

Yeni sezona 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet ve diğer bölgelere de transfer yapmanın peşinde.
Geçtiğimiz sezon 20'nin üzerinde transfer yapan ve oldukça maliyetli bir kadro kuran Fenerbahçe, yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Teknik direktör Pereira, takımın mevcut kadrosunun yeterli olduğunu ve fazla transfer yapılmasına ihtiyaç olmadığını yönetime bildirmişti.
Kesin bir forvet transferiyle birlikte 3-4 transferin yeterli olacağını bildiren Pereira, golcü harici bir transferi gereklilik olarak sunmadı.
Öte yandan birçok isimle adı anılan sarı-lacivertlilerin, daha önce Brezilyalı yıldız Paulinho ile görüşme sağladığı ve yapılan teklifin reddedildiği öğrenilmişti.
Fenerbahçe'nin Paulinho için yaptığı teklif reddedilirken, oyuncuya gelen en iyi teklif olduğu da Brezilya basını tarafından vurgulanmıştı.
Fenerbahçe'ye bir yeni iddia da İspanyol basınından geldi. Yine Brezilyalı bir yıldızla anılan sarı-lacivertliler için 'fırsat transferi' yorumu yapıldı.
POCHETTINO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Paris Saint-Germain'in başına geçtiğimiz sezonun devre arasında geçen Mauricio Pochettino, yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri belirledi.
Todofichajes'in haberine göre, Pochettino'nun veto ettiği Brezilyalı oyuncu Rafinha, Fenerbahçe için yazıldı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama ihtimalinin bulunduğu yazan İspanyollar, Rafinha'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.
PSG ve Fenerbahçe arasında 28 yaşındaki oyuncu görüşmelerin başladığını belirten haberde, oyuncunun piyasa değerinin 15 milyon Euro olduğu da belirtildi.