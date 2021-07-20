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Giriş Tarihi: 20.7.2021 07:17 Son Güncelleme: 20.7.2021 07:35

Son dakika Galatasaray haberi: Transferde 5 bomba birden! KAP açıklamaları geliyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray haberi: Transferde 5 bomba birden! KAP açıklamaları geliyor

Son dakika haberi... Galatasaray'da transferde en kritik haftaya girildi. Danimarkalı Jens Stryger Larsen ile her konuda anlaşılırken, sol bekte ibre Alex Moreno'ya döndü. Alanyasporlu Berkan Kutlu gelmek için gün sayarken, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes için de yoğun temaslar bu hafta gerçekleştirilecek.

Barış Alper Yılmaz ile ilk transferini gerçekleştiren Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, bu hafta bombaları patlatacak. Birçok oyuncu ve kulübü ile haftalardır temasta olan Galatasaray, transferleri bitirmeye çok yaklaştı ve KAP açıklamaları an meselesi. İşte detaylar:

1- Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile de 3.2 milyon Euro bonservis için el sıkışıldı.

2- Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı-kırmızılılarda sağ beke yapılan Larsen takviyesi sonrası sol bekte ibre Alex Moreno'ya döndü. Larsen'in savunması, Alex Moreno'nun ise hücumu güçlü. Real Betis'le pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

3- Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu'da Aslan mutlu sona yakın. 23 yaşındaki orta saha, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

4- Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeriyle bu hafta son bir görüşme gerçekleşecek.

5- Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralanması için son bir hamle yapılacak. Benfica ile kritik görüşme bu hafta...

TERİM 19.30'DA BASININ KARŞISINDA
Bu arada PSV ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Hollanda yolcusu. Sarı-kırmızılı takımın kafilesine Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, futbolcular, yönetim temsilcisi ve kulüp çalışanları dışında kimse alınmayacak. TSİ 11.30'da Eindhoven'a gidecek olan G.Saray'da Fatih Terim de 19.30'da maçı değerlendirecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Transferde 5 bomba birden! KAP açıklamaları geliyor
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