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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:46

Galatasaray Hollanda'ya uçtu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Galatasaray Hollanda'ya uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın (21 Temmuz) Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray Hollanda'ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın (21 Temmuz) Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray Hollanda'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Eindhoven'a uçan Galatasaray Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.



Havalimanına sabah saatlerinde gelerek bilet işlemlerini yaptıran Galatasaray Başkanı Burak Elmas soruları cevapsız bırakırken, havalimanı personeli ise başta kaleci Fernando Muslera olmak üzere futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi

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Galatasaray Hollanda'ya uçtu
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