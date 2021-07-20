Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."
Giriş Tarihi: 20.7.2021 08:04 Son Güncelleme: 20.7.2021 08:40

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Son dakika haberi... Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş mı yoksa Galatasaray forması mı giyeceği merak ediliyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan efsane isim Ali Gültiken, Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gültiken ayrıca Beşiktaş'ın Kenan Karaman transferi, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemi, Adana Demirspor'un Balotelli hamlesi ve Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı karşılaşmayı da değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş mı yoksa Galatasaray forması mı giyeceği merak ediliyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan efsane isim Ali Gültiken, Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

- Transferde sürekli Ghezzal'ı konuşuyoruz... Beşiktaş, Ghezzal'ı alamazsa ne kaybeder, oyuncu Galatasaray'a giderse ne olur?

"Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda öne çıkan iki isimden bir tanesiydi. Aboubakar ile Beşiktaş'ın 49 golüne imza attılar. Yani baktığınızda şampiyonluk onlar üzerinden geldi. Ghezzal'ın bir özelliği daha var, kanat oyuncusu olmasına rağmen oyun aklı var. Oynadığı kadar oynatıyor ve attırıyor.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Larin, bu kadar golün altına imza attıysa, bu tamamen Ghezzal'ın becerisiyle alakalı. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş'tan gidecek olması hiç şüphesiz büyük bir eksiklik. Elbette kanat oyuncusu bulabilirsiniz, elbette gol attıracak birçok oyuncu bulabilirsiniz ama 'Elinizde yaptığını bildiğiniz bir oyuncu varken maceraya gerek var mı?' diye de sormak gerekir.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Bir de rakiplerle karşılaştırdığınızda, iyi kanat oyuncuları olmasına rağmen aynı faydaları ne kadar sağlayabildiler bunun cevabına da bakmak gerekir. O yüzden Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. İmkânlar zorlanarak takımda kalmasında fayda var. Galatasaray ya da başka bir takıma gitmesi psikolojik anlamda sıkıntı yaratır. Kalite anlamında da büyük bir eksiklik oluşturur.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

KENAN'I HANGİ AMAÇLA TRANSFER ETTİĞİNİZ ÖNEMLİ

- Salih Uçan için 'tam isabet' yorumları yapılıyor. Bir de Kenan Karaman alındı. Beşiktaş transfer politikasında yanlış mı yaptı, bundan sonra nasıl davranmalı?

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Kenan'ı hangi amaçla transfer ettiğiniz önemli. Hangi pozisyonda kullanacaksınız. Beşiktaş mutlaka merkeze bir veya iki santrfor alacak. Almalı da... Buna Larin'i de ilave ederken, Kenan'la beraber, alternatifli bir kadro oluşturulmuş olur.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Sergen Hoca'nın da 'Başka bir oyuncu istemiyorum' diye düşündüğünü zannetmiyorum. Milli Takım performansında da gördüğümüz gibi Kenan iyi bir profesyonel. Aldığı süreler içinde faydası dokunacaktır. Ama transfer amacının takım içinde alternatifler olduğunu düşünüyorum.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

SZALAİ DIŞINDA BİR ALIŞKANLIK YOK

- Pereira, Fenerbahçe'ye 3-4-3 sistemini aşılamaya çalışıyor. Bu sistemle başarılı olabilir mi? Bu kadro yapısı buna uygun mu sizce?

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

3-4-3 önemli bir sistem. Szalai dışındaki oyuncuların böyle bir alışkanlığı yok. Bu da bir süreç isteyecektir. Futbolda şunu biliyoruz, kaliteli ve oyun zekası yüksek oyuncularınız varsa her sistemi oynayabilirsiniz ama bunu başarabilmek zaman ister. Sistem kadar bence Fenerbahçe'nin santrfor bölgesine ve sağ kanada yapacağı transferler çok önemli.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

HEPİMİZ MERAK EDİYORUZ

- Balotelli yıllarca Türk takımlarına yazılıyordu, transfer etmek Adana Demirspor'a nasip oldu. Nasıl bir performans bekliyorsunuz?

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Balotelli gibi bir oyuncuyu aldığınızda el bombasını da almış oluyorsunuz. Ne zaman patlayacağı belli değil. Oyunculuğu ve yeteneği ile ilgili bir sıkıntı yok ama davranışları ve bulunduğu durumu içselleştirmesi ile ilgili ciddi problemleri var.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Bu herkesi bozabilir. Teknik direktörü, yöneticileri, oyuncuları bir anda bambaşka bir noktaya çekebilir. O yüzden transferi, reklam açısından Adana Demirspor'a bilinirlik getirebilir, sahada ne getireceğini hepimiz çok merak ediyoruz.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

TURU GEÇMESİ GEREK!

- Galatasaray, PSV ile karşılaşacak. Orta sahada eksiği çok.. Fatih Terim zorlanıyor. Bir üst tur için nasıl bir oyun oynamalı?

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

Hollanda futbolu, bilinen ve klasik bir oyun yapısına sahip. Bu konuda bir sorun görünmüyor. Oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Galatasaray'ın üzerinde bir ekip değil. Önemli olan bu tür maçlarda günü doğru oynamak. Galatasaray açısından var olan kadronun motivasyonu, oyuncuların durum farkındalıkları sonucu belirleyecektir. Ben Galatasaray'ın bu turu geçeceğini değil, geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi...

HAYALLE BAŞLAR SİSTEMLE BİTER

- Siz futbol yöneticiliği de yaptınız. Önemli yıldızları almak, bir takımı tek başına şampiyonluk yarışında iddialı yapar mı?

Mutlaka başlangıç noktasında büyük bir enerji yaratır. Çünkü şampiyonluk sezon başında bir hayalden ibarettir. Herkes bu hayali kurar ve bunu yapacağına inanır. Taraftarı da buna inandıracak isimler önemlidir. Ama bunların hepsi sezon başı için geçerli. Sonrasında takım olabilmek, doğru sistemde oynayabilmek, günü ve anı doğru yönetebilmek başarıyı getirir. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu elde edişini, kadrosuyla, teknik heyetiyle, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro derinliklerini karşılaştırdığımızda ne demek istediğimizi daha net anlatırız.

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Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."
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