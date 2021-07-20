Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."

Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş mı yoksa Galatasaray forması mı giyeceği merak ediliyor. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan efsane isim Ali Gültiken, Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
- Transferde sürekli Ghezzal'ı konuşuyoruz... Beşiktaş, Ghezzal'ı alamazsa ne kaybeder, oyuncu Galatasaray'a giderse ne olur?
"Ghezzal, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda öne çıkan iki isimden bir tanesiydi. Aboubakar ile Beşiktaş'ın 49 golüne imza attılar. Yani baktığınızda şampiyonluk onlar üzerinden geldi. Ghezzal'ın bir özelliği daha var, kanat oyuncusu olmasına rağmen oyun aklı var. Oynadığı kadar oynatıyor ve attırıyor.
Larin, bu kadar golün altına imza attıysa, bu tamamen Ghezzal'ın becerisiyle alakalı. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş'tan gidecek olması hiç şüphesiz büyük bir eksiklik. Elbette kanat oyuncusu bulabilirsiniz, elbette gol attıracak birçok oyuncu bulabilirsiniz ama 'Elinizde yaptığını bildiğiniz bir oyuncu varken maceraya gerek var mı?' diye de sormak gerekir.
Bir de rakiplerle karşılaştırdığınızda, iyi kanat oyuncuları olmasına rağmen aynı faydaları ne kadar sağlayabildiler bunun cevabına da bakmak gerekir. O yüzden Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. İmkânlar zorlanarak takımda kalmasında fayda var. Galatasaray ya da başka bir takıma gitmesi psikolojik anlamda sıkıntı yaratır. Kalite anlamında da büyük bir eksiklik oluşturur.
KENAN'I HANGİ AMAÇLA TRANSFER ETTİĞİNİZ ÖNEMLİ
- Salih Uçan için 'tam isabet' yorumları yapılıyor. Bir de Kenan Karaman alındı. Beşiktaş transfer politikasında yanlış mı yaptı, bundan sonra nasıl davranmalı?
Kenan'ı hangi amaçla transfer ettiğiniz önemli. Hangi pozisyonda kullanacaksınız. Beşiktaş mutlaka merkeze bir veya iki santrfor alacak. Almalı da... Buna Larin'i de ilave ederken, Kenan'la beraber, alternatifli bir kadro oluşturulmuş olur.
Sergen Hoca'nın da 'Başka bir oyuncu istemiyorum' diye düşündüğünü zannetmiyorum. Milli Takım performansında da gördüğümüz gibi Kenan iyi bir profesyonel. Aldığı süreler içinde faydası dokunacaktır. Ama transfer amacının takım içinde alternatifler olduğunu düşünüyorum.
SZALAİ DIŞINDA BİR ALIŞKANLIK YOK
- Pereira, Fenerbahçe'ye 3-4-3 sistemini aşılamaya çalışıyor. Bu sistemle başarılı olabilir mi? Bu kadro yapısı buna uygun mu sizce?
3-4-3 önemli bir sistem. Szalai dışındaki oyuncuların böyle bir alışkanlığı yok. Bu da bir süreç isteyecektir. Futbolda şunu biliyoruz, kaliteli ve oyun zekası yüksek oyuncularınız varsa her sistemi oynayabilirsiniz ama bunu başarabilmek zaman ister. Sistem kadar bence Fenerbahçe'nin santrfor bölgesine ve sağ kanada yapacağı transferler çok önemli.
HEPİMİZ MERAK EDİYORUZ
- Balotelli yıllarca Türk takımlarına yazılıyordu, transfer etmek Adana Demirspor'a nasip oldu. Nasıl bir performans bekliyorsunuz?
Balotelli gibi bir oyuncuyu aldığınızda el bombasını da almış oluyorsunuz. Ne zaman patlayacağı belli değil. Oyunculuğu ve yeteneği ile ilgili bir sıkıntı yok ama davranışları ve bulunduğu durumu içselleştirmesi ile ilgili ciddi problemleri var.
Bu herkesi bozabilir. Teknik direktörü, yöneticileri, oyuncuları bir anda bambaşka bir noktaya çekebilir. O yüzden transferi, reklam açısından Adana Demirspor'a bilinirlik getirebilir, sahada ne getireceğini hepimiz çok merak ediyoruz.
TURU GEÇMESİ GEREK!
- Galatasaray, PSV ile karşılaşacak. Orta sahada eksiği çok.. Fatih Terim zorlanıyor. Bir üst tur için nasıl bir oyun oynamalı?
Hollanda futbolu, bilinen ve klasik bir oyun yapısına sahip. Bu konuda bir sorun görünmüyor. Oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Galatasaray'ın üzerinde bir ekip değil. Önemli olan bu tür maçlarda günü doğru oynamak. Galatasaray açısından var olan kadronun motivasyonu, oyuncuların durum farkındalıkları sonucu belirleyecektir. Ben Galatasaray'ın bu turu geçeceğini değil, geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
HAYALLE BAŞLAR SİSTEMLE BİTER
- Siz futbol yöneticiliği de yaptınız. Önemli yıldızları almak, bir takımı tek başına şampiyonluk yarışında iddialı yapar mı?
Mutlaka başlangıç noktasında büyük bir enerji yaratır. Çünkü şampiyonluk sezon başında bir hayalden ibarettir. Herkes bu hayali kurar ve bunu yapacağına inanır. Taraftarı da buna inandıracak isimler önemlidir. Ama bunların hepsi sezon başı için geçerli. Sonrasında takım olabilmek, doğru sistemde oynayabilmek, günü ve anı doğru yönetebilmek başarıyı getirir. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu elde edişini, kadrosuyla, teknik heyetiyle, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro derinliklerini karşılaştırdığımızda ne demek istediğimizi daha net anlatırız.