Son dakika haberi: Olay transferle ilgili flaş sözler! "Ghezzal'ın Galatasaray'a gidişi..."

Bir de rakiplerle karşılaştırdığınızda, iyi kanat oyuncuları olmasına rağmen aynı faydaları ne kadar sağlayabildiler bunun cevabına da bakmak gerekir. O yüzden Ghezzal, Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. İmkânlar zorlanarak takımda kalmasında fayda var. Galatasaray ya da başka bir takıma gitmesi psikolojik anlamda sıkıntı yaratır. Kalite anlamında da büyük bir eksiklik oluşturur.