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Giriş Tarihi: 20.7.2021 18:07 Son Güncelleme: 20.7.2021 18:16

Son dakika: Milli maçta sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber...

Son dakika: Milli maçta sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, milli takımıyla oynadığı Gold Cup maçında sakatlık yaşamıştı. A Spor'un son dakika haberine göre, yıldız futbolcu ön adalesinden sakatlandı. Kanadalı golcünün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın 2 kupayla tamamladığı 2020-2021 sezonunda verdiği gol katkısıyla şampiyonluklarda başrolü oynayan Cyle Larin, siyah-beyazlıların bu sezon bonservis kazanmayı umduğu isimlerden birisiydi.

Yeni sezon öncesi henüz takıma katılmayan Larin, Kanada Milli Takımı'nın Gold Cup macerasında mücadele ediyor. ABD ile oynanan Gold Cup maçında sakatlanan Larin için kötü haber geldi.

Golcü futbolcunun ön adalesinden sakatlandığı belirtilirken en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı söylendi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı...

Kanada milli takım doktorları güçlü bir kas yapısı olduğu için Larin'in şanslı olduğunu söylemiş. Larin 3 haftada toparlayacak gibi duruyor. Larin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek tedavisini Beşiktaş doktorlarında sürdürücek.

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Son dakika: Milli maçta sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber...
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