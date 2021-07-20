Valentin Rosier yuvasına döndü

Beşiktaş, Fransız sağ bekin transferinde mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki oyuncu cuma günü imzayı atmak için İstanbul’a gelecek
Beşiktaş'ın, transferi için Galatasaray'la çekiştiği ve uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü Valentin Rosier, yeniden Kartal oldu. Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak geldiği siyah-beyazlılarla başarılı bir grafik sergileyen ve "BenBeşiktaş'ın çocuğuyum" diyerek taraftarın gönlünde taht kuran Fransız sağ bekin, kulübüyle 4.5milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ta yeniden oynayabilmek için yönetime "Gerekirse maaşımdan (1.4 milyon Euro) kesip, Sporting'e bonservis bedeli olarak verin" diyen 24 yaşındaki oyuncuya da 1 milyon 350 bin Euro garantiücret ödenecek. Geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıkan ve 1 gol, 6 asist kaydeden Rosier'in cuma günü İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
MERT GÜNOK'UN GÖZÜ BEŞİKTAŞ'TA
Başakşehir'in milli file bekçisi Mert Günok'u isteyen Beşiktaş, bayram sonrası 1 milyon Euro'luk teklifle kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki file bekçisinin de siyah-beyazlıların Başakşehir ile görüşmelere başlamasını beklediği ifade edildi. Günok'un kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a sözleşme görüşmelerinde zorluk çıkarmayacağı ve uygun rakamlara imza atabileceği bildirildi.
GODİN'DE ALMAN USULÜ
Beşiktaş, Cagliari'nin dünyaca ünlü stoperi Diego Godin için girişimlere başlamıştı. İtalyan ekibinden 3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu, maaşının yarısına yakınını ödeyerek transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, Cagliari ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal 1+1 yıllık öneri yaparken, Godin'in gelmeyi kabul ettiği ancak 2 yıllık sözleşme beklediği ifade edildi.
1 SORU 1 CEVAP / Fatih DOĞAN
Bu gecikmenin telafisi olur
Yönetim transferlerdenokta atışlarını nezaman yapacak?
Bir teknik direktör içinen iyi transfer, zamanındakampa katılıp takımolma sürecine bir an öncebaşlamış transferlerdir. Buyüzden geciken her transferdezavantajlar içerir. Ancakkulüplerin ekonomik durumunudikkate aldığımızda ve Beşiktaşözelinde de Şampiyonlar Ligioynayabilecek kalitede oyuncubakıyorsanız, Beşiktaş yönetimitransferde çok geç kaldı dersemhaksızlık yapmış olurum. SalihUçan, Kenan Karaman, MehmetTopal bonservis bedeliödenmeden kadroya katılmış,yerinde transferlerdir.Alex Teixeira'da son aşamayagelinmiş, bayram hediyesi olaraktaraftara verilmeye çalışılıyor.Telafisi olmayan bir gecikmeolduğunu düşünmüyorum.