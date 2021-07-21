Abdullah Avcı'dan taktik değişikliği! Trabzonspor top göstermeyecek...

"HEPİNİZ GERİYE KOŞMAK ZORUNDASINIZ"

Son yapılan antrenmanda da futbolcularına uyarılarda bulunan Avcı, "Topa sahip olacağız, topu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon alması gerekiyor. Saha dağılımı çok önemli. Topu kaybedersen geriye koşmak zorundasın. Bunu yapmalıyız. Böylece hem arkadaşına zaman kazandırıyorsun hem de takım savunmasını sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.