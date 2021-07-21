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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:59 Son Güncelleme: 21.7.2021 10:33

Abdullah Avcı'dan taktik değişikliği! Trabzonspor top göstermeyecek...

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı'dan taktik değişikliği! Trabzonspor top göstermeyecek...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde birçok takımın kullandığı 4-2-3-1’i rafa kaldırıyor. 57 yaşındaki hoca, yeni sistemle pas trafiğini yönlendirmeyi ve topa daha çok sahip olmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularından topa sahip olmalarını ve topu kaybettiklerinde ise geriye koşmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzonspor yeni sezona yeni sistemle giriyor… Kampta yeni oyun planını adapte etmeye başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'de birçok takımın kullandığı 4-2-3- 1'den vazgeçti. Takımını 4-1-2-2-1 sistemi ile dizen 57 yaşındaki hocanın hedefi oyunun hakimi olmak ve pas trafiğini yönlendirmek…

İdmanlarda da buna yönelik çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, savunmadan oyun kurma, bireysel yetenekleri kullanmada serbestlik, takım dayanışması ve özellikle de takım halinde savunma yapma gibi konulara ağırlık veriyor.

"HEPİNİZ GERİYE KOŞMAK ZORUNDASINIZ"

Son yapılan antrenmanda da futbolcularına uyarılarda bulunan Avcı, "Topa sahip olacağız, topu biz yönlendireceğiz. Tüm takımın düzgün pozisyon alması gerekiyor. Saha dağılımı çok önemli. Topu kaybedersen geriye koşmak zorundasın. Bunu yapmalıyız. Böylece hem arkadaşına zaman kazandırıyorsun hem de takım savunmasını sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SOL BEK TRANSFERİ ŞART!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmaları için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile fikir alışverişinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, bu toplantıda, "Sol bek transferini kamp bitene kadar yaparsak çok verimli olur" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yönetim kurulu da öncelikle uzun süredir temas halinde olunan İsmail Köybaşı ile yapılan görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

Yabancı sol bek için görüşülen Ezgjan Alioski transferi için de son yapılan tekliflere bir cevap verilmesi talep edilecek ve ona göre yeni bir yol haritası çizilecek.

SICAK BUNALTTI

Trabzonspor'da sıcak hava futbolcuları zorluyor. Havadan bunalan Bakasetas idman sonunda karpuz yiyerek serinlemeye çalıştı.

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Abdullah Avcı'dan taktik değişikliği! Trabzonspor top göstermeyecek...
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