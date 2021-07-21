Atletico Mineiro - Boca Juniors maçı sonrası büyük kavga! Futbolcular polislerle çatıştı...

Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Atletico Mineiro, penaltılarda rakibini 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.