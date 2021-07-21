Chelsea'nin forvet arayışı sürüyor! Lukaku ve Haaland listede

Geçtiğimiz sezonun ortalarında Frank Lampard'ın yerine göreve getirilen Thomas Tuchel, takımı ligde 4'üncü sıraya kadar yükseltirken, Şampiyonlar Ligi'nde de kupaya uzanmayı başarmıştı.

Yakalanan başarı üzerine Alman teknik adama daha iyi bir kadro emanet etmeyi düşünen Chelsea'de forvet çalışmaları da hız kazandı. İngiliz ekibi; eski futbolcusu Romelu Lukaku ya da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesinde 1 numara olan Erling Haaland'dan birini kadrosuna katmayı amaçlıyor. Premier Lig ekibi, Norveçli oyuncunun kararına göre Lukaku'da gerçekleştirdiği girişimleri hızlandıracak.