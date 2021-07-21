Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mostafa Mohamed yerine Babel...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11 tercihi dikkat çekti. Beklenen 11'in dışında bir oyuncu grubuyla sahaya çıkacak Galatasaray'ın PSV maçı 11'i şöyle:

Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika, Babel.

3-5-2 dizilişiyle sahada olması beklenen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yerine santrfor pozisyonunda Babel'e şans verdi. Bunun yanı sıra Sekidika'nın ilk 11'de olması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Galatasaray'ın yedekleri ise şöyle:

Berk, Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli