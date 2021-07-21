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Giriş Tarihi: 21.7.2021 20:59 Son Güncelleme: 21.7.2021 21:34

Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mostafa Mohamed yerine Babel...

Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mostafa Mohamed yerine Babel...

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu PSV maçıyla açacak olan Galatasaray, 2. Ön Eleme turunun ilk maçına Hollanda'da çıkıyor. Bu akşam saat 22.00'de oynanacak zorlu maçın ilk 11'inde Fatih Terim'in tercihleri dikkat çekti. 3'lü savunma oynayacak olan Galatasaray'da, forvette Mostafa Mohamed'in yerine Babel tercih edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11 tercihi dikkat çekti. Beklenen 11'in dışında bir oyuncu grubuyla sahaya çıkacak Galatasaray'ın PSV maçı 11'i şöyle:

Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika, Babel.

3-5-2 dizilişiyle sahada olması beklenen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in yerine santrfor pozisyonunda Babel'e şans verdi. Bunun yanı sıra Sekidika'nın ilk 11'de olması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Galatasaray'ın yedekleri ise şöyle:

Berk, Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! Mostafa Mohamed yerine Babel...
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