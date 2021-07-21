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Giriş Tarihi: 21.7.2021

Gedson’un %50’sine 7 Milyon Euro

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gedson’un %50’sine 7 Milyon Euro

Beşiktaş, Aslan’ın da tekrar istediği yıldız için Benfica’ya 2 milyonu peşin, 5 milyonu da taksitlerle ödenmesi koşuluyla toplam 7 milyon Euro önerdi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı. Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi. Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?
Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistle skora iki kez katkı yapmıştı.

Gedson Fernandes'in transferi siyah-beyazlı takıma katkı sağlar mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Kazandırmaz, kaybettirir
Benim transferdeki genel düşüncem; ivedilikle ihtiyaç olan görev yerlerine hamle yapmak. Beşiktaş, Salih Uçan'ı da aldıktan sonra Gedson Fernandes bir lüks olur. Üstelik ücreti de hiç de düşük değil. Beşiktaş'ın esas halletmesi gereken öncellikle Ghezzal ve Rosier. Ghezzal, 'Zor' deniyor ama bu konuda yapacak bir şey yok. Bence siyah-beyazlılar için en fazla bütçe ayrılması gereken mevki santrfor. Ayrıca rakiplerle transfer mücadelesine girmek bana göre bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Geçen sezon devre arasında acil bir santrfora ihtiyacı varken üstelik orta sahada bol alternatif mevcutken Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın istediği İrfan Can'ı alması buna iyi bir örnektir.

FATİH DOĞAN
Kesinlikle bir Talisca değil
Anderson Talisca, Benfica'dan kiraladığında 2016-17 sezonunda Süper Lig'de 22 maçta 13 gol, 2 asist; 2017- 18 sezonunda 33 maçta 14 gol ve 7 asiste imza atmıştı. Galatasaray'ın, geçen sezon yine Benfica'dan orta sahasına kiraladığı Gedson Fernandes, ligdeki 17 maçta 0 gol, 3 asiste imza attı. Benfica'nın tarzı şu; yetenekli gençlerini gelişsinler diyerek potansiyeli olan kulüplere kiralıyor. Onların yükselişlerine göre bonservis kazanıyor. Fernandes, kesinlikle bir Talisca değil. İkisi de orta saha oyuncusu olmasına rağmen Beşiktaş'ta Talisca yıldız kategorisine yükselirken, Gedson 2 ileri 1 geri gitti. Beşiktaş, geçen sezon Mensah'ta bulamadığı geçiş oyunu katkısını Fernandes'le yakalayabilir. Ancak Josef, Atiba, Salih'in yer aldığı, Alex Teixeira'nın da katılacağı Beşiktaş'ta olmazsa olmaz bir yıldız değil.

RACHİD GHEZZALYENİ TEKLİF BEKLİYOR
Beşiktaş için Rachid Ghezzal defteri henüz kapanmadı. Cezayirli kanat oyuncusunun menajerinin, bayram sonrası İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla görüşeceği öğrenildi. Galatasaray'ın daha yüksek rakam önerdiği 29 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan yeni teklif beklediği kaydedildi. Kartal, tecrübeli oyuncuya sezon başına 3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat sunmuştu.

LENS VE DOUGLAS'A TALİP ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas'ı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi. Lens'e geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Karagümrük yeniden talip oldu. Kırmızı-siyahlılar, Hollandalı yıldızın 1.8 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro'sunu karşılamayı taahhüt etti. Ancak Beşiktaş, 500 bin Euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Douglas'la da Anadolu kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

ALEX'E BAE'DEN 2 KAT TEKLİF
Beşiktaş'a Alex Teixeira'da rakip çıktı. Siyah-beyazlıların 2 milyon Euro garanti para ve 500 bin Euro bonus karşılığında büyük ölçüde anlaştığı Brezilyalı orta saha ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir kulübün ilgilendiği belirtildi. Gelen teklifin ise Beşiktaş'ın önerdiği rakamın iki katı olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için imza parası pazarlıklarını sürdürüyordu.

LARİN 1 AY SAHALARDA YOK
Kanada Milli Takımı'nın Gold Cup'ta ABD'ye 1-0 yenildiği maçta sağ bacak baldırından sakatlanan ve 53. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Cyle Larin'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Golcü futbolcunun turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyeceği, kamptan ayrılarak Türkiye'ye geleceği açıklandı. 26 yaşındaki forvet, tedavisine İstanbul'da devam edecek. Kanadalı oyuncunun yaklaşık bir ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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