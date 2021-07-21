Hollanda 10 gol attı, Brezilyalı Marta rekor kırdı!

İSVEÇ, ABD'NİN YENİLMEZLİK SERİSİNE SON VERDİ

G Grubu mücadelesinde ise İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo Stadı'nda mücadele etti. 4 kez Olimpiyat Şampiyonu olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalyanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD'ye karşı İsveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 54'üncü dakikalarda Stina Blackstenius ve 72'nci dakikada Lina Hurtig kaydetti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 44 maçlık yenilmezlik serisi ile gelen ABD'nin bu mağlubiyet ile serisi de sona ermiş oldu. ABD, son olarak Ocak 2019'da Fransa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

İlk gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şu şekilde;

E Grubu: Büyük Britanya - Şili: 2-0

E Grubu: Japonya - Kanada: 1-1

G Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda: 2-1