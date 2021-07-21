PSV - Galatasaray maçı canlı izle! Tv8 ile PSV Galatasaray maçı canlı yayın izle

Galatasaray, bu sezon ilk resmi maçına Hollanda deplasmanında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılabilmek için iki ön eleme oynayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçında PSV İle karşı karşıya gelecek. PSV Galatasaray maçı canlı izle ekranı da maçın başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından araştırılacak. İşte, PSV Galatasaray maçı canlı izle ekranı ve diğer tüm detaylar…
PSV – GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?
Galatasaray'ın Hollanda deplasmanında oynayacağı maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
PSV GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?
PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed
Hakem: Alejandro Hernandez
GALATASARAY-PSV MAÇI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan link ile Galatasaray - PSV maçını tek parça, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
PSV – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasının ilk maçı için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı. Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu aktardı. Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.