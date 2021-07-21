PSV - Galatasaray maçı canlı izle! Tv8 ile PSV Galatasaray maçı canlı yayın izle

PSV – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasının ilk maçı için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı. Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu aktardı. Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.