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Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:28

PSV - Galatasaray maçı canlı izle! Tv8 ile PSV Galatasaray maçı canlı yayın izle

PSV - Galatasaray maçı canlı izle! Tv8 ile PSV Galatasaray maçı canlı yayın izle

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sarı kırmızılı temsilcimiz Hollanda deplasmanına konuk oluyor. Fatih Terim ve öğrencileri bu mücadeleden avantajlı skoru elde ederek tur kapısını aralamak istiyor. Maça sayılı saatler kala muhtemel 11’ler netleşirken, ‘’PSV Galatasaray canlı izle’’ başlığı ile araştırmalar da maç saatinde artacak. Şampiyonlar Ligi’nde PSV Galatasaray maçı canlı izle linki için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, PSV - GS maçı canlı yayın ekranı!

Galatasaray, bu sezon ilk resmi maçına Hollanda deplasmanında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılabilmek için iki ön eleme oynayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçında PSV İle karşı karşıya gelecek. PSV Galatasaray maçı canlı izle ekranı da maçın başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından araştırılacak. İşte, PSV Galatasaray maçı canlı izle ekranı ve diğer tüm detaylar…

PSV – GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Galatasaray'ın Hollanda deplasmanında oynayacağı maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

PSV GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed

Hakem: Alejandro Hernandez

GALATASARAY-PSV MAÇI İZLEME LİNKİ

Aşağıda yer alan link ile Galatasaray - PSV maçını tek parça, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

PSV – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasının ilk maçı için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı. Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu aktardı. Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.

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PSV - Galatasaray maçı canlı izle! Tv8 ile PSV Galatasaray maçı canlı yayın izle
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