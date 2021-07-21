PSV Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu sadece 1 golle kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için PSV Eindhoven engelini geçmesi lazım. Bu noktada futbolseverler PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Galatasaray maçı ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY SAHNE ALIYOR!

Dünyanın futbolunun en prestijli turnuvalarından olan Şampiyonlar Ligi için temsilcimiz Galatasaray ön eleme turuna çıkıyor. Devler Ligi, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat bilgileri şöyle;