Son dakika Beşiktaş haberi: Dünya yıldızı Diego Godin Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

"ŞİMDİLİK AKLIMDA CAGLİARİ VAR"

Kulübe iletilen tekliflerin henüz kendisine ulaşmadığını da söyleyen Godin, "Doğrudan teklif almadım, henüz kimse benimle görüşmedi. Şu an düşüncelerimde Cagliari var." diye konuştu.