Son dakika Beşiktaş haberi: Dünya yıldızı Diego Godin Beşiktaş'ın teklifini açıkladı!

Son dakika haberi... Futbolda geçtiğimiz yılı çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Sergen Yalçın yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmanın peşinde.
Transfer sürecinde birçok yıldız oyuncuyla ismi anılan Beşiktaş, Diego Costa, Alex Teixeira, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden Ghezzal ve Rosier için Galatasaray ile transfer yarışına giren Beşiktaş, iki isim için son aşamaları görüşüyor.
Alex Teixeira transferinde ise sona yaklaşan siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldıza Dubai'den teklif gelmesi nedeniyle ikinci plana düştü. Oyuncunun Beşiktaş'ı istemesine rağmen ailesinin Dubai'yi istemesi transfer sürecini uzattı.
Öte yandan şu ana kadar 3 yerli oyuncuyu kadrosuna Beşiktaş, yerli rotasyonu için de transfer çalışmalarına devam ediyor.
DIEGO GODİN AÇIKLADI
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir diğer yıldız isim olan Uruguaylı stoper Diego Godin, siyah-beyazlı takımdan teklif alındığını doğruladı.
Uruguay'da bir televizyon programına konuşan Godin, Cagliari Başkanı ile konuştuğunu ve hem Rusya hem de Türkiye'den teklif alındığını söyledi.
Godin, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş." diye konuştu.
"ŞİMDİLİK AKLIMDA CAGLİARİ VAR"
Kulübe iletilen tekliflerin henüz kendisine ulaşmadığını da söyleyen Godin, "Doğrudan teklif almadım, henüz kimse benimle görüşmedi. Şu an düşüncelerimde Cagliari var." diye konuştu.