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Giriş Tarihi: 21.7.2021 16:21 Son Güncelleme: 21.7.2021 16:47

Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! Transferde dev rakip: İki katı maaş...

Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! Transferde dev rakip: İki katı maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira transferinde Siyah-beyazlılara güçlü bir rakip çıktı. Dubai'den bir takımın Beşiktaş'ın teklifinin 2 katından daha fazla bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte Brezilyalı yıldızın transfer sürecinde son durum...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'a uzun süredir transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız 10 numara Alex Teixeira'dan kötü bir haber geldi. Yıldız futbolcu için Brezilya'dan bir takımdan Siyah-beyazlıların teklifinin 2 katı daha fazla teklif geldiği belirtildi.

PRENSİPTE ANLAŞILMIŞTI!

Beşiktaş daha önce 31 yaşındaki yıldız isimle prensip anlaşmasına varmıştı. Brezilyalı 10 numara ile yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanırken imza parasında görüşmeler devam ediyordu.

DUBAI'DEN DEV RAKİP!

Beşiktaş'a Alex Teixeira'da rakip çıktı. Siyah-beyazlıların 2 milyon Euro garanti para ve 500 bin Euro bonus karşılığında büyük ölçüde anlaştığı Brezilyalı orta saha ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir kulübün ilgilendiği belirtildi.

Gelen teklifin ise Beşiktaş'ın önerdiği rakamın iki katından fazla olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için imza parası pazarlıklarını sürdürüyordu.

AİLESİ DUBAI'Yİ İSTİYOR!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Alex Teixeira transferinde Dubai'den bir takım bir adım öne geçti. Beşiktaş'ın teklifinden 2 kat daha fazla teklif yapıldı. Alex, Beşiktaş'ı tercih etmek istiyordu ancak ailesinin Dubai'de yaşama isteği var.

BEŞİKTAŞ MERT GÜNOK'U İSTİYOR!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu satılmasa da Mert Günok transferi gündemde. Başakşehir'e yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yapılması ve Mert'le de 3 yıllık kontrat imzalanması planlanıyor.

ROSIER TAMAM, GHEZZAL'A YENİ TEKLİF YOK!

Beşiktaş, Rosier transferini bitirdi. Sporting'e 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Rosier'e de yıllık 1 milyon 350 bin Euro - 1.4 milyon Euro arası bir ücretle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Ghezzal için ise yeni bir teklif yapılmayacak.

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Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! Transferde dev rakip: İki katı maaş...
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