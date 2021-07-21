Son dakika: Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan kötü haber! Transferde dev rakip: İki katı maaş...

ROSIER TAMAM, GHEZZAL'A YENİ TEKLİF YOK!

Beşiktaş, Rosier transferini bitirdi. Sporting'e 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Rosier'e de yıllık 1 milyon 350 bin Euro - 1.4 milyon Euro arası bir ücretle 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Ghezzal için ise yeni bir teklif yapılmayacak.