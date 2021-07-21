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Giriş Tarihi: 22.7.2021 00:12 Son Güncelleme: 22.7.2021 00:36

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed...

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. PSV karşısında varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar, Hollanda'dan 5-1'lik mağlubiyetle döndü. Maç sonu basın toplantısını kısa tutan Fatih Terim, Babel'in neden 11'de başladığına dair flaş bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 5-1 gibi ağır bir skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantajı büyük ölçüde rakibine kaptırırken, Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları bomba etkisi yarattı.

Philips Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleye Muslera'nın büyük hatası sonucu yenilen golle başlayan Galatasaray, maçın devamın oyuna ortak olamadı. Karşılaşmanın tamamı PSV'nin kontrolünde geçerken, temsilcimizin tek golü Emre Kılınç'tan geldi.

Rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya damga vuran isim ise İsrailli golcü Eran Zahavi oldu. Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer görüşmeleri yaptığı golcü oyuncu, 3 golle maçın yıldızı oldu.

Maçın sonunda basın toplantısını oldukça kısa tutan Fatih Terim, PSV'nin büyük ölçüde turu geçtiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, ilk 11'de neden Babel'in oynadığına dair ise dikkat çeken bir cevap verdi.

İşte Fatih Terim'in sözleri...

Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizden daha iyilerdi. Dün söylemiştim, Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynayacağız diye. Neden 3 sene istediğimizi Galatasaraylılar daha iyi anlamıştır.

"NE FALCAO NE DE MOHAMED..."

Ne Falcao ne de Mohamed'i hazır olarak görmedim. Elimizdeki iki santrfor ideal olduğu zaman, hem fiziksel hem de mental olarak, onları oynatırız.

İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz.

İleride 2 tane çabuk adamımız vardı planımıza göre. Bazı pozisyonlarda bunu yakaladık. Bu seviyelerde böyle basit goller yerseniz, geriye düşersiniz. Elimizdeki iki santrfor, fizikleri ve konsantrasyonlarıyla uygunsa onları sahaya koyarız.

Fatih Terim, PSV mağlubiyeti sonrası konuştu! "Falcao ve Mohamed..."

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Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu flaş sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
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