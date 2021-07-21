Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'yi listesinde bulunduran Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını, Vitor Pereira ve Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Yeni sezon öncesi Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe'de yeni isimler için çalışmalar sürüyor.
Sarı-Lacivertliler'in transferde ilk hedefi santrfor... Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Vedat Muriqi hakkında vereceği kararlar merakla bekleniyor.
Bir diğer bölge ise 3-4-3'te 4'lünün solunda oynayabilecek bir isim. Gündemde olan Ezgjan Alioski ile Makedon sol bek için temaslar sürüyor.
Vitor Pereira yönetime destek çıkarak, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım.
Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.
MITROVIC'E TEKLİF GİTTİ
Santrfor transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'e veren Fenerbahçe, alternatif isimlere de yöneliyor.
Aleksandar Mitrovic talebine Fulham'dan 4 milyon Euro cevabı alan Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
FENERBAHÇE, BETO'YU İSTİYOR
A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Perira yönetiminden Portimonense'nin golcüsü Beto'yu istedi.
Haberde 23 yaşındaki golcü oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Napoli, Milan ve Lille'in de istediği kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO
Ayrıca Beto için 20 milyon Euro'dan az tekliflerin Portimonense tarafından değerlendirmeye alınmayacağının altı çizildi.
Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 40 milyon Euro...
2018 YILINDA PROFESYONEL OLDU
Beto geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
2018 yılında profesyonel futbola adım adam Portekizli golcü sırasıyla Tires, Montijo ve Portimonense formalarını giydi.