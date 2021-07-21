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Giriş Tarihi: 21.7.2021 15:43 Son Güncelleme: 21.7.2021 15:49

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Son dakika haberi... Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'yi listesinde bulunduran Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını, Vitor Pereira ve Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'yi listesinde bulunduran Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını, Vitor Pereira ve Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Yeni sezon öncesi Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe'de yeni isimler için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in transferde ilk hedefi santrfor... Leipzig'in Alexander Sörloth, Lazio'nun ise Vedat Muriqi hakkında vereceği kararlar merakla bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Bir diğer bölge ise 3-4-3'te 4'lünün solunda oynayabilecek bir isim. Gündemde olan Ezgjan Alioski ile Makedon sol bek için temaslar sürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu! Herkes onun peşinde

Vitor Pereira yönetime destek çıkarak, "Gerekirse 1 veya 2 futbolcu alalım ama bunlar direkt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Benim hiç acelem yok. Takımın performansından memnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

MITROVIC'E TEKLİF GİTTİ

Santrfor transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'e veren Fenerbahçe, alternatif isimlere de yöneliyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Aleksandar Mitrovic talebine Fulham'dan 4 milyon Euro cevabı alan Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

FENERBAHÇE, BETO'YU İSTİYOR

A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Perira yönetiminden Portimonense'nin golcüsü Beto'yu istedi.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Haberde 23 yaşındaki golcü oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Napoli, Milan ve Lille'in de istediği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Ayrıca Beto için 20 milyon Euro'dan az tekliflerin Portimonense tarafından değerlendirmeye alınmayacağının altı çizildi.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi ise 40 milyon Euro...

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

2018 YILINDA PROFESYONEL OLDU

Beto geçen sezon Portimonense formasıyla 31 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu

2018 yılında profesyonel futbola adım adam Portekizli golcü sırasıyla Tires, Montijo ve Portimonense formalarını giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Vitor Pereira'nın istediği golcü belli oldu
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