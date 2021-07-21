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Giriş Tarihi: 21.7.2021 23:39

Son dakika: Galatasaray'a Hollanda'da çirkin saldırı! İlk yarı sonunda...

DHA
Son dakika: Galatasaray'a Hollanda'da çirkin saldırı! İlk yarı sonunda...

Son dakika... Temsilcimiz Galatasaray'ın PSV'ye konuk olduğu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının devre arasında gerginlik yaşandı. İlk yarının bitimiyle soyunma odasına yönelen sarı-kırmızılı oyuncuları bir grup PSV taraftarı sözlü olarak taciz etti. Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.

Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.

O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahele etti.

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Son dakika: Galatasaray'a Hollanda'da çirkin saldırı! İlk yarı sonunda...
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