Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaraylı Muslera'dan PSV maçında şok hata! Henüz 2. dakikada gol geldi
Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:14 Son Güncelleme: 21.7.2021 22:15

Son dakika: Galatasaraylı Muslera'dan PSV maçında şok hata! Henüz 2. dakikada gol geldi

Son dakika: Galatasaraylı Muslera'dan PSV maçında şok hata! Henüz 2. dakikada gol geldi

Son dakika... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya adeta 1-0 yenik başladı. Henüz 2. dakikada deneyimli kaleci Muslera, ceza sahası içinde kendisine atılan geri topta rakibini çalımlarak isterken meşin yuvarlağı kaptırdı. Eren Zahavi, önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ve Hollanda ekibini 1-0 öne geçirdi.

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV, Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı takım şok bir golle başladı.

Fatih Terim maça; Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika, Babel ilk 11'i ile başlarken, henüz 2. dakikada gelen gol planları altüst etti.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kendisine gelen geri pasta rakibine çalım atmayı denedi ancak başarısız oldu. Topu kaptıran Muslera, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

PSV'nin deneyimli yıldızı Eren Zahavi, Muslera'nın hatasından dolayı önünde bulduğu topu boş ağlara gönderdi ve PSV'yi temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirdi.

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Son dakika: Galatasaraylı Muslera'dan PSV maçında şok hata! Henüz 2. dakikada gol geldi
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