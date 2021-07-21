Son dakika: Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile prensipte anlaştı

Son dakika haberi... Trabzonspor serbest statüde bulunan İsmail Köybaşı ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İsmail Köybaşı geçen sezon Çaykur Rizespor forması giymişti.

İsmail Köybaşı altyapısından yetiştiği Gaziantepspor'dan 2009 yılında 5.5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Granada ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

Köybaşı geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 20 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.