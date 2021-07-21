Transfer için acele etmeyin 2 oyuncu yeter

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adamı, “Kendinizi baskı altında hissetmeyin. Sadece transfer yapmış olmak için imza attırmayalım. Direkt oynayacak 2 futbolcu bana yeter” dedi
Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe yönetiminin elini teknik direktör Vitor Pereira rahatlattı. Portekizli çalıştırıcı, "Gerekirse 1 veya2 futbolcu alalımama bunlardirekt 11 oynayacak isimler olsun. Sadece transfer yapmak için imza atmayalım. Benim hiç acelem yok. Takımın performansındanmemnunum. Bu nedenle baskı altında kalmayın" ifadelerini kullandı.
SANTRFOR VE SOL BEK İÇİN GÖRÜŞME VAR
F.Bahçe'de transfer şu anda iki bölgeye odaklanmış durumda. Sarı-lacivertlilerin ilkhedefi santrfor. Leipzig'in Alexander Sörloth,Lazio'nun ise Muriqi hakkında vereceği kararlar bekleniyor. Bir diğer bölge ise 3-4-3'te 4'lünün solunda oynayabilecekbir isim. Alioski ismi gündemde. Makedon sol bek için temaslar sürüyor.
MİTROVİC'E TEKLİF GİTTİ
Santrfor transferinde önceliği Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'e veren Fenerbahçe, alternatif isimlere de yöneliyor. Sarı-lacivertliler, Fulham'ın yıldız golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibine kiralamateklifi götüren F.Bahçe, 1 yıllıkbedel için 4 milyon Euro taleple karşılaştı. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun da 4 milyon Euro istediği belirtilirken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
SERDAR AZİZ SAKAT ZANKA AYRILIYOR
Kasık bölgesinde problem olduğu için Kasımpaşa maçında görev alamayan Serdar Aziz'in 1 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Danimarkalı stoper Mathias Zanka ise yine takımdan ayrılıyor. Tecrübeli oyuncu, ülkesininekibi Kopenhag'latemas halinde. Transferin bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
VALENCİA GELİYOR
Ekvador Milli Takımı ile Copa America'da boy gösteren F.Bahçeli Enner Valencia'nın tatili bitiyor. 32 yaşındaki oyuncu, yarın takıma katılacak. BöylelikleF.Bahçe'de eksikoyuncu kalmayacak.
KORONA'DAKİ ARTIŞ KAMPI İPTAL ETTİRDİ
F.Bahçe'nin 22 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kasabasında başlaması planlanan kampı iptal oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Son günlerde pandemikoşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyleprogram iptal edilmiştir" denildi. Takım hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Hazırlık maçları için rakip aranıyor.