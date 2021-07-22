3 sene demiştim!

“Dün (Önceki gün) küçük bir mesaj vermiştim. Neden 3 sene dedik diye... G.Saraylılar benim mesajımı anlamıştır. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı sonrasında turu büyük ihtimalle geçemeyeceklerini söyledi. Rakibin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Dün (önceki gün) küçük bir mesaj vermiştim. Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır. Neden 3 sene dedik diye... Üzgünüz ama gereken neyse zamaniçinde yapacağız" ifadelerini kullandı. Terim, Babel'in ilk 11'de forvet olarak başlamasıyla ilgili gelen soruya da şu yanıtı verdi: "NeFalcao ne de Mohamed'i hazır olarak görmedim. Elimizdeki iki santrfor ideal olduğu zaman, hem fiziksel hem de mental olarak, onları oynatırız. Herkesin yorumu farklı olacaktır ama ilk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın, oyuncular sıkıntı yaşayacaktır."
"İKİSİNİ VERİN KONU KAPANSIN"
RizesporBaşkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorun konusunda G.Saray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak "İkimiz de bu olayı kucağımızda bulduk. Uygun görürsen sorunu çözelim. Ali Yavuz ve Yunus Akgün'ü bize ver, konuyu kapatalım" dedi. Elmas ise Ali Yavuz ile Atalay'ı verebileceklerini belirtti.
ASLAN SAĞ BEKE LARSEN'İ ALIYOR
G.Saray'ınsağ bek Jens Stryger Larsen'in transferini bitirdiği ileri sürüldü. İtalya'dan Sky'ın haberine göre; ilk teklifi 3 milyon Euro olan Cimbom, yapılan pazarlıkların ardından Udinese ile 4 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
SON KAPIŞMA LYKOGİANNİS İÇİN
Ghezzal, Rosier ve Gedson için karşı karşıya gelen G.Saray ile Beşiktaş'ın bu kez de Cagliari'den Charalampos Lykogiannis'i istedikleri iddia edildi. İtalya'dan La Nuova Sardegna, iki kulübün 27 yaşındaki sol bekin transferi için temaslara başladığını duyurdu.
NİCOLAE STANCİU'YA TRANSFER VİZESİ YOK
Slavia Prag,Rumen on numara Nicolae Stanciu için G.Saray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. Çek kulübünün başkanı Jaraslav Tvrdik, "Antrenörlerin de yer aldığı yönetim kurulu toplantısında Stanciu'nun kalmasına karar verdik. Stanciu bizim için önemli bir oyuncu" dedi.