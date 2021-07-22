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Giriş Tarihi: 22.7.2021 13:15 Son Güncelleme: 22.7.2021 13:18

Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri! "7 yıllık hasreti bitireceğiz"

Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri! 7 yıllık hasreti bitireceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Koç, "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala stresli günlerin geri döndüğünü ifade eden Koç, hedeflerinin 7 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek olduğunu ifade etti.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak.

Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız.

7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor.

Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Çok daha büyük kafilelerle olimpiyata gidip, rekor sayıda madalyalar almalıyız. Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz."

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Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri! "7 yıllık hasreti bitireceğiz"
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