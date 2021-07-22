Alper Potuk Fenerbahçe maçındaki hareketi için konuştu! "Neler yaşadığımı biliyorlar..."

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve çokça tartışılan futbolculardan birisi olan Alper Potuk, beIN SPORTS'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralıyla ilgili konuşan Alper Potuk, geçen sezon Ankaragücü forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı 'sus' işaretine de açıklık getirdi.
Alper Potuk'un açıklamaları şöyle...
"Fenerbahçe'de 5 sezon boyunca dünya yıldızlarının arasında sahada olan kişiydim. Sadece son senemde kadro dışı kalınca, 'İşte Alper Potuk'lar...' gibi konuşmalar başladı. Kimse beni başkasıyla karıştırmasın, ben oynamaya devam edeceğim."
"Attığım golden sonra yaptığım hareket, ne Fenerbahçe camiasına ne de taraftarına yönelikti. Ayrılırken kırgınlıklarım vardı. 5-6 sene hep oynamış bir oyuncuydum, büyük bir indirim de yapmıştım ama 3 ay sonra takım bulmam istendi."