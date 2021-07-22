Alper Potuk Fenerbahçe maçındaki hareketi için konuştu! "Neler yaşadığımı biliyorlar..."

"Attığım golden sonra yaptığım hareket, ne Fenerbahçe camiasına ne de taraftarına yönelikti. Ayrılırken kırgınlıklarım vardı. 5-6 sene hep oynamış bir oyuncuydum, büyük bir indirim de yapmıştım ama 3 ay sonra takım bulmam istendi."