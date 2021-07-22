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Giriş Tarihi: 23.7.2021 00:06 Son Güncelleme: 23.7.2021 00:09

Alper Potuk Fenerbahçe maçındaki hareketi için konuştu! "Neler yaşadığımı biliyorlar..."

Alper Potuk Fenerbahçe maçındaki hareketi için konuştu! Neler yaşadığımı biliyorlar...

Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen ve yeni sezonda Çaykur Rizespor'a transfer olan Alper Potuk, Ankaragücü'nde oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye attığı golün ardından yaptığı hareket için konuştu. beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, 'sus' işareti yaptığı anın arkaplanını paylaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve çokça tartışılan futbolculardan birisi olan Alper Potuk, beIN SPORTS'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralıyla ilgili konuşan Alper Potuk, geçen sezon Ankaragücü forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı 'sus' işaretine de açıklık getirdi.

Alper Potuk'un açıklamaları şöyle...

"Fenerbahçe'de 5 sezon boyunca dünya yıldızlarının arasında sahada olan kişiydim. Sadece son senemde kadro dışı kalınca, 'İşte Alper Potuk'lar...' gibi konuşmalar başladı. Kimse beni başkasıyla karıştırmasın, ben oynamaya devam edeceğim."

"Attığım golden sonra yaptığım hareket, ne Fenerbahçe camiasına ne de taraftarına yönelikti. Ayrılırken kırgınlıklarım vardı. 5-6 sene hep oynamış bir oyuncuydum, büyük bir indirim de yapmıştım ama 3 ay sonra takım bulmam istendi."

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Alper Potuk Fenerbahçe maçındaki hareketi için konuştu! "Neler yaşadığımı biliyorlar..."
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