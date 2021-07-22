Aslan dağıldı

Galatasaray, PSV karşısında tel tel döküldü, Şampiyonlar Ligi hayali mucizelere kaldı. Maça Muslera'nın ikramıyla adeta 1-0 yenik başlayan sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ile başlayan hatalar zincirinde ikinci golü de yedi. Ardından Ömer'in ortasında Emre bu sefer Galatasaray'ı sevindirdi ama golün devamı gelmedi. İkinci yarıda G.Saray defansı ve Muslera rakibi izlemeye devam edince 90 dakika büyük bir hüsranla sonuçlandı
FatihTerim'in tek hamleli üç stoperle maça başlaması riskti, bir de buna Muslera'nın kale önündeki hatası eklenince PSV tura 1-0 önde başladı. Muslera'dan kaptığı topu gol yapan Zahavi, öndeki baskısıyla Emre Kılınç'ı bozdu, sahanın yıldızlarından 2002 doğumlu kenar forvet Madueke'nin pasında doğru noktaya koşuyu yapan İsrailli golcü ikinciyi attı.
İlk organize atağımız ve kaleye isabet eden ilk şutumuzda Ömer'in ortasına kafayı vuran Emre Kılınç'la golü bulduk.
PSV ikinci yarıda da oyunun tek hakimiydi. Zahavi'nin savunma arkasına ince bıraktığı topta Luyindama'nın belidönene kadar ok gibi fırlayan Götze gelişine köşeye vurdu. Galatasaray 3-1'den sonra 3 oyuncu birden değiştirse de Hollandalı rakibine hem fiziksel hem taktik olarak ezilmeye devam etti. Zahavi hat-trickyaparken, MusleraGötze'nin skoru 5-1yapan kafasını adetaiçeri aldı. Aslan'ın dünkü görüntüsüyle Şampiyonlar Ligi'ne kalması futbol mucizesi olurdu, tabela da rövanşı formaliteye çevirdi.
GALATASARAY'A 5 FARK LAZIM!
UEFA'nın deplasman golü kuralını kaldırmasının ardından Galatasaray'ın PSV'ye attığı golün ekstra bir avantajı kalmadı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi için 28 Temmuz'daki rövanşta rakibini İstanbul'da 5 farklı (5-0, 6-1 vb.) yenmesi gerekiyor. Dört farklı galibiyetlerde maç uzayacak. Diğer her türlü sonuçta ise Hollanda ekibi tur atlayacak.
MUSLERA'YA YAKIŞMADI!
PSV karşısında Galatasaray hiç ummadığı bir ismin hataları ile yıkıldı. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera daha maçın başında kontrol edemediği geri pasla PSV'nin ilk golünü hazırlayan isimdi. Uruguaylı file bekçisi, rakibin 5. golünde de Götze'nin etkisiz kafa vuruşunu kalesine tokatlayarak bir başka büyük hataya imza attı. Sosyal medyada da Muslera'ya tepki yağdı. İşte bazı mesajlar:
PSV'nin en etkili oyuncusu Muslera.
Bu hataları Türk kalecisi yapsa yerin dibine sokarız. Yazık...
Aynı hatayı Ersin yapsa oohhhooooo. Ama Muslera yaptı arkadaşlar, o yapar, Ersin yapamaz. Çünkü Muslera daha genç, Ersin yaşlı NORMAL DİMİ !!!
Çağırın, Altay Bayındır'dan biraz kalecilik öğrensin.
EMRE KILINÇ'TAN BURUK SİFTAH
Galatasaray, ilk yarıda kaleyi bulan ilk isabetli şutunda Emre Kılınç ile aradığı golü buldu. Genç futbolcu Avrupa kupalarında kariyerinde ilk golünü atsa da 5 gollü yenilgi bunun sevincini yaşamasına engel oldu.
1
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı dokuzuncu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında ilk mağlubiyetini PSV karşısında aldı (8G).
4
PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupalarında ön eleme turlarında en farklı (4) yenilgisini aldı.