Çirkin Hollandalılar!

Babel’i plastik bardak yağmuruna tutan PSV’li taraftarlar, soyunma odasına giden sarı-kırmızılı ekibe de sözlü tacizde bulundu
Tribünde alkol aldıkları görülen PSV Eindhoven taraftarları, G.Saray'ın 21. dakikada kazandığı korner atışını kullanmaya giden vatandaşları Ryan Babel'i plastik bardak yağmuruna tuttu. Hollandalılar'ın çirkinlikleri bununla da bitmedi. İlk yarı sonunda soyunmaodasına giden sarı-kırmızılı ekibe sözlütacizde bulundular. Sonrasında da tribündeki Galatasaraylı futbolseverlere saldırmaya çalıştılar. Bu sırada bazı taraftarlar tribünden saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Öte yandan iyice alkolün etkisinde kalan PSV'lilerin kendi aralarında kavga ettikleri de görüldü.