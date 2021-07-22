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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Çirkin Hollandalılar!

Çirkin Hollandalılar!

Babel’i plastik bardak yağmuruna tutan PSV’li taraftarlar, soyunma odasına giden sarı-kırmızılı ekibe de sözlü tacizde bulundu

Tribünde alkol aldıkları görülen PSV Eindhoven taraftarları, G.Saray'ın 21. dakikada kazandığı korner atışını kullanmaya giden vatandaşları Ryan Babel'i plastik bardak yağmuruna tuttu. Hollandalılar'ın çirkinlikleri bununla da bitmedi. İlk yarı sonunda soyunma odasına giden sarı-kırmızılı ekibe sözlü tacizde bulundular. Sonrasında da tribündeki Galatasaraylı futbolseverlere saldırmaya çalıştılar. Bu sırada bazı taraftarlar tribünden saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Öte yandan iyice alkolün etkisinde kalan PSV'lilerin kendi aralarında kavga ettikleri de görüldü.

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Çirkin Hollandalılar!
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