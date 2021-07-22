Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinde koşturan Ahmed Musa Karagümrükte!
Giriş Tarihi: 22.7.2021 18:03 Son Güncelleme: 22.7.2021 18:13

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinde koşturan Ahmed Musa Karagümrükte!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinde koşturan Ahmed Musa Karagümrükte!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla keyif veren takımlardan birisi olan Fatih Karagümrük, yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. 2020-2021 sezonunda Biglia, Viviano gibi isimlerle anlaşan İstanbul ekibi, yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Bir dönem adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ahmed Musa, gelecek sezon Karagümrük forması giyecek.

Bir dönem Süper Lig ekipleriyle ismi sıkça anılan Nijeryalı forvet oyuncusu Ahmed Musa, Fatih Karagümrük'e imza attı. Kariyerinde Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlar olan Ahmed Musa'nın Karagümrük'e transferi resmen açıklandı.

Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa'ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinde koşturan Ahmed Musa Karagümrükte!
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