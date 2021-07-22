Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinde koşturan Ahmed Musa Karagümrükte!

Bir dönem Süper Lig ekipleriyle ismi sıkça anılan Nijeryalı forvet oyuncusu Ahmed Musa, Fatih Karagümrük'e imza attı. Kariyerinde Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlar olan Ahmed Musa'nın Karagümrük'e transferi resmen açıklandı.
Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.
Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa'ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SERKAN HURMA: İYİ BAYRAMLAR pic.twitter.com/0O80g0qXCU— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2021