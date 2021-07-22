Mehmet Taş 2 yıl Kocaelispor'da

Törende 30 yaşındaki oyuncunun takıma faydalı olacağını temenni ettiğini belirten Başkan Koyun, "Çok yönlü, çok farklı, hepsinden önemlisi de çok önemli bir karakter. Kendisinin bu sezon takımımıza çok farkı katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Birkaç noktada oynayabilen ender futbolculardan bir tanesi. Transfer döneminde iyi bir kadro kurduk. En son 1 transferimizle birlikte transferi tamamlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.





Kocaelispor gibi büyük bir camiada bulunmanın kendisini için şeref olduğunu ifade eden Mehmet Taş, "Başkanımın transferimde çok önemli yeri var. Gerçekten başkanımın sayesinde buradayım. O sıcaklığı ve aile ortamını bana hissettirdi. Allah'ın izniyle burada güzel bir birliktelikle bunu taçlandırmak istiyorum kendi adıma. İnşallah bu sene bize Süper Lig nasip olur. Bu kadroyla da bunu yapabileceğimize eminim. Güzel bir kadro var, iyi bir hocamız ve çok güzel bir camiamız var" diye konuştu.