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Giriş Tarihi: 22.7.2021 14:50 Son Güncelleme: 22.7.2021 15:12

Son dakika: Çocuklara taciz suçundan tutuklandı! Yıldız futbolcunun eşi evi terk etti hesabını kapattı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Çocuklara taciz suçundan tutuklandı! Yıldız futbolcunun eşi evi terk etti hesabını kapattı...

Son dakika haberi... Yıldız futbolcu çocuklara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı! İngiltere Premier Lig'i sarsan skandalda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da büyük bir kriz patlak verdi. Çocuklara yönelik cinsel suçlar işlediği iddiasıyla tutuklanan futbolcu kulüpten kovulmuştu. İddiaların odağındaki Fabian Delph için sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

İngiltere Premier Lig'i sarsan taciz skandalının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Everton'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. İngiliz futbolcu Fabian Delph'in adı iddialara karışsa da bu oyuncunun Delph olmadığı ifade edildi.

The Sun'ın haberine göre 31 yaşındaki Everton oyuncusunun karısı da yıldız oyuncuyla ayrılık kararı aldı. Evi terk eden talihsiz eş yaşananlar sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Tutuklanan futbolcunun kefaletle serbest kaldığı da gelen bilgiler arasında.

The Sun Gazetesi'ne konuşan bir tanık 'Delph için birkaç gün çok zor geçti. O tamamen masum, Everton oyuncunun ismini vermeyi reddetti bu durum da işi başka bir duruma getirdi.' dedi.

İngiltere polisi soruşturmaya devam ediyor. Olayla ilgili tanıkların da ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: O FUTBOLCU SİGURDSSON MU?

İzlanda medyası cinsel taciz iddiaları nedeniyle tutuklanan futbolcunun Sigurdsson olduğunu ifade etti. Everton'da 31 yaşında sadece iki oyuncu yer alıyor. Delph'in temize çıkmasından sonra iddiaların göbeğinde Sigurdsson var.

SİGURDSSON'UN EŞİ INSTAGRAM HESABINI KAPATTI!

Gylfi Sigurdsson'un eşi Alexandra Helga'nın evi terk ettiği de gelen bilgiler arasında. Sigurdsson'un sosyal medya hesabı açık fakat 2019 yılında evlendiği Alexandra Helga, Instagram hesabını kapattı.

İddialara göre Everton forması giyen oyuncular da durumu yeni öğrendi. Soruşturma gizli yürütüldüğü için Everton açıklayana kadar takım arkadaşlarının da bu durumdan haberi yoktu.

Everton forması giyen oyuncular bu durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olmasını umuyorlar.

Kefaletle serbest bırakılmadan önce Manchester polisi tarafından evine baskın düzenlenerek tutuklanan 31 yaşındaki futbolcunun ismi açıklanmadı.

Sigurdsson, 2014'teki Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçında Türkiye'ye de bir gol atmıştı.

Kariyerine Reading altyapısında başlayan İzlandalı futbolcu Hoffenheim, Swansea, Tottenham ve son olarak Everton formaları giyen İzlandalı oyuncu kefaletle serbest kaldı.

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Son dakika: Çocuklara taciz suçundan tutuklandı! Yıldız futbolcunun eşi evi terk etti hesabını kapattı...
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