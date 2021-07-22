Son dakika: Galatasaray’ın teklif sunduğu Stanciu için başkandan sert tepki! “Şoke olduk…”

Son dakika… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde birçok isimle birden görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 numara, sağ bek, sol bek ve orta saha transferi için hedeflerini belirlemişti.
Gedson Fernandes, Larsen, Aanholt isimleriyle görüşen Galatasaray, transferleri bitirmeye oldukça yaklaştı. Geçtiğimiz gün oynanan PSV maçının ardından teker teker açıklanması beklenen transferlerin lige yetişeceği belirtiliyor.
10 numara bölgesi içinse yalnızca Nicolae Stanciu ile resmi görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu söyleniyordu.
Rumen oyuncu ve kulübü Slavia Prag ile görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncu tarafıyla anlaşma sağlamıştı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Stanciu için Slavia Prag kulübüne bonservis teklif edildi.
Başkan Burak Elmas'ın hafta başında yaptığı basın toplantısında görüşmelerin devam ettiğini resmen açıkladığı Stanciu için ilk teklif yapılmıştı.
Burak Elmas, Slavia Prag ve Galatasaray'ın beklentileri arasında fark olduğunu belirtmiş ve pazarlıklara devam edeceklerini söylemişti.
TRANSFER NEDEN SONUÇLANMADI?
Slavia Prag Başkanı, geçtiğimiz günlerde görüşmelerin sona erdiğini ve Galatasaray'dan yapılan son teklifi de reddettiklerini açıklamıştı.
Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik, Çekya basınına yaptığı açıklamada, transferin neden sonuçlanmadığını açıkladı.
Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu konusunda menajerlere tepkiliyim. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama menajerler bize 8 milyon euro sözü vermişti. Buna karşılık 4 milyon Euro teklif gelince şoke olduk ve hayal kırıklığına uğradık." diye konuştu.