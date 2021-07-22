Son dakika: Galatasaray’ın teklif sunduğu Stanciu için başkandan sert tepki! “Şoke olduk…”

Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu konusunda menajerlere tepkiliyim. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama menajerler bize 8 milyon euro sözü vermişti. Buna karşılık 4 milyon Euro teklif gelince şoke olduk ve hayal kırıklığına uğradık." diye konuştu.