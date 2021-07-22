İSKENDER GÜNEN - ÇÖZÜM OLMAZ

İsmail Köybaşı, Gaziantep'ten Beşiktaş'a o dönem için çok yüksek bir rakamla (5.5 milyon Euro) transfer oldu. Kendisinden beklentiler çoktu. Ama gerek Beşiktaş'ta gerekse gittiği diğer takımlarda (Fenerbahçe, Granada, Ç.Rize) istenen çıkışı gerçekleştiremedi. Böyle bir kariyeri olan bir oyuncudan 32 yaşından sonra farklı bir performans beklemek nasıl bir düşüncenin ürünüdür diye sorgulamak gerek. Görünen o ki yabancı kriterinden (8+6) dolayı bu transfer gerçekleştirilmiş. Geçen yıldan beri sorunlarla dolu olan savunmanın sol tarafının, İsmail transferinden sonra bile hâlâ çözümlendiğini düşünmüyorum.