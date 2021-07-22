İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor, sol bekte alternatifi çoğaltmak için menajer değişikliğine giden Umut Meraş ile de yeniden görüşmelere başladı. Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.
Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra yeni görüşme talebini kabul etti. 25 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransa 2. Lig ekibi La Havre de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.
İSMAİL KÖYBAŞI: MİLLİ FORMAYI YENİDEN ALACAĞIM
Bu arada yeni transfer İsmail Köybaşı'nın görüşmelerde, rakamsal konular da dahil olmak üzere kulübün önerilerini hemen kabul ettiği ve "Trabzonspor'da oynamak heyecan verici. Bordo-mavili forma ile yeniden adımdan söz ettireceğime inanıyorum. Milli formayı da tekrar alacağıma inanıyorum" dediği belirtildi.
18.5 MİLYON TL KAZANACAK
Köybaşı, 2021-22 sezonu için 5 milyon TL, 2022-23 sezonu için yine 5 milyon TL, opsiyonun kullanılması halinde; 2023-24 sezonu için de 5.5 milyon TL garanti ücret alacak. Futbolcuya her sezon için 1 milyon TL imza parası ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'si ödenecek.
İSKENDER GÜNEN - ÇÖZÜM OLMAZ
İsmail Köybaşı, Gaziantep'ten Beşiktaş'a o dönem için çok yüksek bir rakamla (5.5 milyon Euro) transfer oldu. Kendisinden beklentiler çoktu. Ama gerek Beşiktaş'ta gerekse gittiği diğer takımlarda (Fenerbahçe, Granada, Ç.Rize) istenen çıkışı gerçekleştiremedi. Böyle bir kariyeri olan bir oyuncudan 32 yaşından sonra farklı bir performans beklemek nasıl bir düşüncenin ürünüdür diye sorgulamak gerek. Görünen o ki yabancı kriterinden (8+6) dolayı bu transfer gerçekleştirilmiş. Geçen yıldan beri sorunlarla dolu olan savunmanın sol tarafının, İsmail transferinden sonra bile hâlâ çözümlendiğini düşünmüyorum.
RAKİP BANDIRMASPOR
Trabzonspor ikinci hazırlık maçını bugün 18.00'de TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile oynayacak. Bordo-mavililer daha önce Ümraniyespor ile karşılaşmış ve sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Fırtına 24 Temmuz'da Başakşehir, 26 Temmuz'da da Kasımpaşa ile mücadele edecek.
SAFA, TUZLA'YA KİRALANDI
Bordo-mavililer kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki Safa Kınalı'yı TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a kiraladı. Kanat oyuncusunun 600 bin TL olan maaşı, yeni kulübü tarafından ödenecek. Diabate ise Giresun yolunda.