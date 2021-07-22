Trabzon’da coşacağım

Bordo-mavililer, İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık anlaşma yaptı. Abdullah Avcı, yerli hakkını sol bekten yana kullanma kararı aılnca, 32 yaşındaki oyuncu ile imzalar atıldı. Bugün Riva kampına katlıacak İsmail, “Trabzonspor’da başarılı olup, milli formayı alacağım” dedi
Trabzonsporen sonÇaykurRizespor formasıgiyen ve serbest statüdeolan İsmail Köybaşı'nda mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli hakkını sol bekten yana kullanma kararı almasından sonra uzun zamandır 32 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmeler sonuçlandı ve 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. İsmail Köybaşı'nın görüşmelerde, rakamsal konular da dahil olmak üzere kulübün önerilerini hemen kabul ettiği ve "Trabzonspor'da oynamakheyecan verici.Bordo-mavili forma ileyeniden adımdan sözettireceğime inanıyorum.Milli formayıda tekrar alacağımainanıyorum" dediği belirtildi.
18.5 MİLYON TL KAZANACAK
Köybaşı, 2021-22 sezonu için 5 milyon TL, 2022-23 sezonu için yine 5 milyon TL, opsiyonun kullanılması halinde; 2023-24 sezonu için de 5.5 milyon TL garanti ücret alacak. Futbolcuya her sezon için 1 milyon TL imza parası ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'si ödenecek.
BİR GÖRÜŞ / İskender Günen
Çözüm olmaz
İsmail Köybaşı, Gaziantep'ten Beşiktaş'ao dönem için çok yüksek birrakamla (5.5 milyon Euro) transferoldu. Kendisinden beklentiler çoktu.Ama gerek Beşiktaş'ta gerekse gittiği diğertakımlarda (Fenerbahçe, Granada,Ç.Rize) istenen çıkışı gerçekleştiremedi.Böyle bir kariyeri olan bir oyuncudan 32yaşından sonra farklı bir performans beklemeknasıl bir düşüncenin ürünüdür diyesorgulamak gerek. Görünen o ki yabancıkriterinden (8+6) dolayı bu transfer gerçekleştirilmiş.Geçen yıldan beri sorunlarladolu olan savunmanın sol tarafının,İsmail transferinden sonra bile hâlâçözümlendiğini düşünmüyorum.
UMUT MERAŞ DATRANSFER EDİLECEK
İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor, sol bekte alternatifi çoğaltmak için menajer değişikliğinegiden Umut Meraş ile de yenidengörüşmelere başladı. Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifinizgeçerliyse görüşelim" dedi. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra yeni görüşme talebini kabul etti. 25 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransa 2. Lig ekibi La Havre deistediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.
RAKİP BANDIRMASPOR
Trabzonspor ikinci hazırlık maçını bugün 18.00'de TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile oynayacak. Bordo-mavililer daha önce Ümraniyespor ile karşılaşmış ve sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Fırtına 24 Temmuz'da Başakşehir, 26 Temmuz'da da Kasımpaşa ile mücadele edecek. SAFA, TUZLA'YA KİRALANDI
Bordo-mavililerkamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki Safa Kınalı'yı TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a kiraladı. Kanat oyuncusunun 600 bin TL olan maaşı, yeni kulübü tarafından ödenecek. Diabate ise Giresun yolunda.