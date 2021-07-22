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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Üçlü savunma çöktü!

Üçlü savunma çöktü!

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, PSV karşısında eksiklerinden ötürü Luyindama- Alpaslan ve Marcao’dan oluşan üçlü savunma ile çıktı ancak sonu hüsran oldu

Hollanda'ya Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne'den yoksun giden Galatasaray'da Fatih Terim rakipleri PSV'ye sürpriz yapmaya çalıştı. Üçlü savunmaya dönen Terim, maça Luyindama- Alpaslan-Marcao ile başlarken, sağ kanadı Jesse Sekidika'ya, sol kenarı Ömer Bayram'a emanet etti. Ancak bu diziliş PSV'nin özellikle kanatları etkili kullanmasına ve pozisyona girmesine neden oldu. 90 dakika sonunda da rakibin 3 golünün kanat organizasyonlarından gelmesi bunu gösterdi.

ZAHAVİ DÖKTÜRDÜ
PSV adına gecenin yıldızı İsrailli forvet Zahavi idi. İki sezon önce Fenerbahçe'nin istediği tecrübeli futbolcu hat-trick yaparken, bir tane de asistle 5-1'lik galibiyete damgasını vurdu.

ASLAN AVRUPA'DA KÜKREYEMİYOR!
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV karşısında sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Avrupa'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım son beş yılda Avrupa arenasında çıktığı 20 maçın sadece üçünü kazanabilirken, bu karşılaşmaların 5'i beraberlikle sonuçlandı. Cimbom tam 12 maçı kaybederken, sadece 12 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.

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Üçlü savunma çöktü!
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