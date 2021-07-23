11 yaşındaki taraftardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "Dougall'ı alın başkanım"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşmaya 11 yaşındaki Futbol Okulu öğrencisi Yaman Çehreli damga vurdu.

"KENNY DOUGALL'I ALIN BAŞKANIM"

Yaman, Başkan Koç'un yanına gelerek, "Başkanım size bir oyuncu önerebilir miyim?" dedi. Başkan Koç, "Söyle bakalım kimi istiyorsun" deyince, "Kenny Dougall'ı alın" yanıtını verdi. Koç, "Nerede oynuyor" diye sorunca Yaman "İngiltere 2. Lig takımı Blackpool'da. Orta alanda çok etkili. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl var" diyerek tüm bilgileri sıraladı.

Başkan, "Adın gibi Yaman bir çocuksun" sözleriyle teşekkür etti.

Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Transfer çalışmaları iyi gidiyor. Gizli kalmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DOUGALL'A BAKIŞ



Yaman'ın tavsiye ettiği Kenneth Dougall, 28 yaşında. Avustralya doğumlu. İngiltere 2. Lig ekibi Blackpool'da 16 Ekim 2020'den bu yana forma giyiyor. Kariyerinde 201 maça çıkarken, 7 gol-5 asist ile oynadı. Avustralya Milli Takım formasını ise U23 seviyesinde 6 kez giydi.