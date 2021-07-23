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Giriş Tarihi: 23.7.2021 09:10

11 yaşındaki taraftardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "Dougall'ı alın başkanım"

VOLKAN DEMİR
11 yaşındaki taraftardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! Dougall'ı alın başkanım

Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki Yaman Çehreli damgasını vurdu. Fenerbahçe Futbol Okulu'nun öğrencisi olan Yaman Çehreli, sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'a transfer önerisinde bulundu. Yaman Çehreli, İngiltere 2. Lig takımı Blackpool'da oynayan deneyimli orta saha oyuncusu Kenny Dougall'ın alınmasını istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşmaya 11 yaşındaki Futbol Okulu öğrencisi Yaman Çehreli damga vurdu.

"KENNY DOUGALL'I ALIN BAŞKANIM"

Yaman, Başkan Koç'un yanına gelerek, "Başkanım size bir oyuncu önerebilir miyim?" dedi. Başkan Koç, "Söyle bakalım kimi istiyorsun" deyince, "Kenny Dougall'ı alın" yanıtını verdi. Koç, "Nerede oynuyor" diye sorunca Yaman "İngiltere 2. Lig takımı Blackpool'da. Orta alanda çok etkili. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl var" diyerek tüm bilgileri sıraladı.

Başkan, "Adın gibi Yaman bir çocuksun" sözleriyle teşekkür etti.

Koç, üyelere yaptığı konuşmada ise "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Transfer çalışmaları iyi gidiyor. Gizli kalmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DOUGALL'A BAKIŞ

Yaman'ın tavsiye ettiği Kenneth Dougall, 28 yaşında. Avustralya doğumlu. İngiltere 2. Lig ekibi Blackpool'da 16 Ekim 2020'den bu yana forma giyiyor. Kariyerinde 201 maça çıkarken, 7 gol-5 asist ile oynadı. Avustralya Milli Takım formasını ise U23 seviyesinde 6 kez giydi.

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11 yaşındaki taraftardan Fenerbahçe'ye transfer önerisi! "Dougall'ı alın başkanım"
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