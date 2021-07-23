Antalyaspor, Andrea Poli ile sözleşme imzaladı

PIOLI: BURADA BULUNMAK BÜYÜK ONUR

Orta saha oyuncusu Andrea Poli ise Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yeni bir maceraya başlayacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Poli, şöyle devam etti:

"Benim için burada bulunmak büyük bir onur ve zevk. Forza Antalyaspor. Öncelikle Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine ve buradaki herkese bana bu şansı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki burada takım olarak kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanırız."

İtalyan futbolcu atılan imzaların ardından yeni takımının Afyonkarahisar'daki kampına katıldı.

