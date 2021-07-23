Antalyaspor transfere doymuyor! 10 imza

Yeni sezonun ilk kamp dönemini Erzurum'da geçiren ve iki hazırlık karşılaşması oynayan kırmızı-beyazlılar daha sonra yaptıkları iznin ardından ikinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'a geçti. Kemik kadroyu koruyan kırmızı-beyazlılar, dış transferde ise genç futbolculara yöneldi.