Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor transfere doymuyor! 10 imza
Giriş Tarihi: 23.7.2021 11:14 Son Güncelleme: 23.7.2021 11:14

Antalyaspor transfere doymuyor! 10 imza

İHA
Antalyaspor transfere doymuyor! 10 imza

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Akdeniz ekibi, yaz transfer döneminde şu ana kadar 10 futbolcu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, dış transferde 10. imzasını attırdı ve kadrosuna takviye yapmayı sürdürdü. Bu sezon ligde ilk 5 içinde yer almayı planlayan Antalyaspor'da, iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezonun ilk kamp dönemini Erzurum'da geçiren ve iki hazırlık karşılaşması oynayan kırmızı-beyazlılar daha sonra yaptıkları iznin ardından ikinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'a geçti. Kemik kadroyu koruyan kırmızı-beyazlılar, dış transferde ise genç futbolculara yöneldi.

Güney ekibi bugüne kadar, Sherel Floranus (Heerenveen), Houssam Ghacha (ES Sétif ES Sétif), Diogo Sousa (Sporting B), Deni Milosevic (Konyaspor), Haji Wright (Sönderjyske), Andrea Poli (Bologna), Erkan Eyibil (Mainz), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Ersin Zehir (St.Pauli) ve Güray Vural (Gaziantep FK) transferlerini gerçekleştirdi. Bu 10 futbolcudan sadece Poli ve Güray Vural'ın 30 yaş üzerinde olması dikkat çekti.

Öte yandan Antalyaspor, 1.5 sezondur kırmızı beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki Rus milli futbolcusu Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Nilgün Belgün'ün yıllardır sır gibi sakladığı genç sevgilisi olay isim çıktı! Daha önce Yıldız Tilbe de ilişki itirafında bulunmuştu!
MASAK kripto varlık piyasasında terör ağını çözüyor! Pandemi döneminde 100 milyon liraya el konuldu
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC hamlesini eleştirenlere tepki: Sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık
Son dakika Galatasaray haberi: Slavia Prag başkanından Stanciu için sert tepki! "Şoke olduk..."
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni kaleci dünya devinden geliyor! Donnarumma sonrası...
10 milyon çalışan kadına yeni sosyal haklar!
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
Muhalif cep harçlığı ABD’den
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor transfere doymuyor! 10 imza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA