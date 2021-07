Başakşehirli Ömer Ali Şahiner'den zirve iddiası!

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM SEZONLARDAN BİRİYDİ"

Geçtiğimiz sezonun pandemi şartları altında çok zorlu geçtiğinin altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Pandemi birçok sıkıntıya yol açtı. Bu yoğun fikstürde olan sakatlıklar, performans iniş çıkışları gerçekten hepimizi çok zorladı. Hayatım boyunca unutamayacağım sezonlardan biriydi. Çok sıkıntılı maçlara çıktık. Hafif de olsa büyük de olsa ağrılarımızla, sakatlıklarımızla bazen oynamak durumunda kaldık. Konuşmanın en başında demiştim bizim için ön önemli şey sağlık. Umarım bu sezon çok fazla bu sıkıntılara girmeden bir nebze daha rahat bir fikstür olacak ama inşallah o dereceye gelmeden, geçen seneki sıkıntılar olmadan sağlıklı bir sezon temennim var. Tabii genel olarak da takım performansına da yansıyacaktır bu" şeklinde konuştu.



"DAHA FARKLI BİR GÖZLE İZLİYORUM MAÇLARI"

Kendisine hangi pozisyonda ihtiyaç olursa o pozisyonda elinden geleni yapmaya çalışacağını söyleyen Şahiner, "Daha önce bununla alakalı birkaç bir şey söylemiştim. En çok sevdiğim şey maç izlerken, futbol maçlarını takip ederken, pozisyon bilgisine, oyuncuların pozisyondaki davranışlarına çok dikkat ediyorum. Daha farklı bir gözle izliyorum maçları. Bu da oynadığım mevkilerde bana büyük avantaj sağlıyor. Tabii bir sol bek olarak başlamadım futbola. Tabii ihtiyaç duyulduğunda sol bek oynamışım, devamı geldi. Benim de bölgelerle alakalı, mevkilerle alakalı takip etme, gözlemleme şeklim bana saha içinde çok yardımcı oldu. Avantajları var, dezavantajları da var ama ben daha çok avantajlarını kullanıyorum. Saha içinde hangi pozisyonda olursa olsun takım arkadaşlarıma, hocama o anki sıkıntılı süreçte yardımcı olmak çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Elimden geldiği kadar da asıl pozisyonum dışında olmasa da faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.





"AYKUT HOCA ÇOK SEVECEN VE GÜZEL BİR İNSAN"

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili görüşlerini de paylaşan Ömer Ali Şahiner, tecrübeli teknik adamın oyuncularına duyduğu güveni gösterdiğini söyleyerek, "Geçen devre arasında Başakşehir'e ilk geldiğimde söylemiştim. Hiç gülmüyor diyor insanlar. Çok sevecen, çok güzel bir insan. Bu zamana kadar hem saha içi hem saha dışı çok güzel şeyler öğrendim. Şu an bu takımla da beraber güzel bir frekans yakaladık. Bu çok önemli futbolda çünkü bu takım arkadaşlığı, sahiplik sahaya yansıyor. İnsanların birbirine verdiği güven çok değerli, çok önemli. Aykut hoca bunu oyuncularına fazlasıyla aşılıyor. Bunun avantajlarını inşallah hem önümüzdeki sezon hem takım olarak hem de bireysel olarak göreceğiz. Hem kendisi için hem bizim için yapmamız gereken, olmamız gereken yer belli. Bu anlamda da birbirimize olan güvenimiz, birbirimize olan inancımız bizi zirveye götürecektir" diye konuştu.



"HEDEFLERİM ARASINDA MİLLİ TAKIM VAR"

Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli savunma oyuncusu, "Oyuncular için çok farklı ve özel bir yer. Ben de bir defa bu hazzı yaşadım. Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok üzüldük. O kadrodaymışım gibi üzüldüm. Çünkü hepimiz onlarla beraber heyecanlanıp onlarla beraber umutlanmıştık ama bir yol kazası oldu. Bundan sonrası için çok daha güçlü olacaktır. Sıkıntılı, zor zamanlarımızdan ders alacağız. Bu ders almamız gereken bir şey. Ben de bireysel olarak bu sene her zaman olduğu gibi, gitmediğim dönemlerde de beklenti içerisindeydim. Ama tabii ki de bu performanslarımızla alakalı. İnişli çıkışlı zamanlar oluyor. Ben inanıyorum ki tekrar takımımla birlikte yükselen performansımı gösterdiğimde orada olacağım. Yine hedeflerim arasında bu da var" ifadelerini kullandı.



"SEÇİM YAPMA ŞANSIM OLSA YABANCI SAYISINI SERBEST BIRAKIRDIM"

Gündemdeki yabancı konusuyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Şahiner, yetenekli oyuncunun sahada her durumda yer alacağını vurguladı. 29 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili olarak, "Beni çok etkilemiyor. Çünkü bunla alakalı daha önce bir röportaj yaptım. Milli takım kampındaydım. Sahada yetenekli olan oynuyor. oyuncunun pasaportu, yerlisi yabancısı oynamıyor demiştim, bunu tekrarlıyorum. Şöyle olsun böyle olsun diye de belli bir fikrim yok. Çünkü kararı alanlar yöneticilerimiz. Saygı duyuyoruz, duymak zorundayız. Ama bir seçim hakkım olsaydı derseniz ben serbest bırakırdım. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Son zamanlardaki kurdaki artış, yabancı oyuncuların kulüpleriyle yaşadığı sıkıntılar bayağı söylenmeye başladı. Bunlara karşı alınacak önlemlerle bunun önü kesilebilir. Daha uygun maliyetli, kulübün bütçesine göre oyuncuları tercih ederek bu işlerden sıyrılabilirdik ama böyle bir karar alındı. Saygı duyuyoruz ama benim için çok önemli değil, serbest kalması ya da sınırın olması. Çünkü iyi futbolcu her zaman sahada yerini alır" şeklinde konuştu.